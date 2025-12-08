Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, gıdada tam bağımsızlığa katkı amacıyla oluşturulan kümelenme paydaşlarının, tarım ve hayvancılıkta yerli milli çözümler geliştirdiğini açıkladı. Tarımda dijitalleşmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir üretim modelleri oluşturup yaygınlaştırmak için özel sektör, üniversiteler, girişimler ve kamu paydaşlarını bir araya getirdiklerini hatırlatan Karagöz, tarımın geleceğini şekillendiren örnekler üzerinden yerli ve milli çözümlere işaret etti.

VERİMLİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TÜME'nin otonom çiftlik vizyonunda yemden nihai ürüne kadar tüm süreçlerin otonom şekilde yönetilebildiği ve takip edildiği bir ekosistemi inşa etmeye çalıştıklarını belirten Karagöz, "Paydaşlarımızdan TEMPA Teknik'in sunduğu otonom yem hazırlama sistemleri ve veri tabanlı çözümler, yeni nesil otonom çiftliklerde verimlilik artışının anahtarıdır. Hayvancılıkta yem rasyolarının her zaman aynı standartlarda hazırlanması verimlilik açısından oldukça önemlidir" dedi.

GELECEĞİ KURTARACAK ÇÖZÜM

Bir başka örnek olarak, 'kuzu besleme makinası' geliştirerek kuzu gelişimlerini izlemeye ve kayıplarını azaltmaya yönelik çözüm üreten Mamamix şirketini gösteren Karagöz, "Mamamix gibi şirketlerin, tarımın teknolojik dönüşümüne sağladığı katkının TÜME'nin vizyonu açısından çok değerli. Tarım teknolojileri geliştiren yerli şirketler, TÜME ekosisteminde kendilerine yer bulabilmektedir. Biz, teknolojiyi üretenler ile bu teknolojiyi kullananlar arasında bir köprü görevi görüyoruz" diye konuştu.

HAYVANCILIKTA DA 'SIFIR ATIK'

TÜME Başkanı Abdulkadir Karagöz, Türkiye'nin küresel öncülüğünü yaptığı 'sıfır atık' vizyonunu da paylaştıklarını belirtirken, EYS Makina örneğini işaret etti. Karagöz, "EYS Makine'nin gübre yönetim çözümleri, sıfır atık yaklaşımıyla çevreci çiftlikler kurma hedefimizi doğrudan destekliyor. Geri dönüşümü ve bu atıklardan elde edilen yenilenebilir enerji kullanımını mümkün kılan bu tür teknolojiler, tarımın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunuyor" dedi.

TEKNOFEST'E DE KATILMIŞTI

Tarımla ilgili özel sektör, üniversiteler, girişimler ve kamu paydaşlarını bir araya getiren TÜME, bu yıl ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da 'Otonom Çiftlik, Akıllı Ahır' konseptiyle kendini gösterdi. Festival boyunca otonom sağım robotları, besleme sistemleri, akıllı iklimlendirme, hasat makineleri, görüntü işleme tabanlı hastalık tespiti ve rekolte modelleme yazılımları gibi çok sayıda ileri teknolojiyi ziyaretçilerle buluşturdu. Ayrıca, otonom sera, ahır, hayvan takip ve sürü yönetim, ilaçlama, hasat ve görüntü işleme sistemleri ile süt sağım robotu, embriyo transfer ve genetik ıslah çalışmalarını da tanıttı. TÜME, bu örneklerle, tarımın genç nesillere ilham verecek şekilde deneyimlendiği bir ekosistem ortaya koydu.

SÜT TOPLAMADA MİLLİ TAKİP SİSTEMİ

TÜME'de yer alan TEMPA Teknik, hayvancılık sektörünün iki kritik alanında yerli ve otonom çözümlerle öne çıkıyor: Otomatik yem dağıtım ve süt toplama süreçlerinin dijital takibi. Verimliliği ve şeffaflığı arttırmak. TEMPA Teknik Kurucusu Alev Bahtiyar, tasarımından kurulumuna kadar yerli imkanlarla geliştirdikleri sistemi şöyle anlattı: "Sistemlerimizi, tasarımından kurulumuna kadar yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu sistemler, yem maliyetlerini, zamanı ve stok yönetimini optimize ederek üreticiye ciddi avantajlar sağlıyor. Yem makinelerimiz, özellikle 50'den az hayvanı olan işletmelerin bile otomasyona geçişini kolaylaştırıyor. Sistem, hayvanların ihtiyaç duyduğu rasyonun standardını koruyarak verim artışına doğrudan etkili oluyor. Öte yandan, süt toplama süreçlerini baştan sona dijitalleştiren sistemimizi de, köylülerimizin süt toplamalarını kayıt altına alan milli bir ürün olarak tasarladık. Halen Türkiye'de 80 noktada kullanılıyor. Sistemimizde, sütü hangi köyden, hangi müstahsil, kooperatif veya birlik topluyorsa, tüm veriler buluttaki yazılımımıza depolanıyor. Bu sayede kayıp ve kaçaklar önlenirken, birliklerde şeffaflık sağlanıyor. İlgili kurumlar da devlet desteklerinin ödenmesinde şeffaflık amacıyla bu sistemi kullanabilirler. Sistemin yaygınlaşması, hangi bölgeden ne kadar süt toplandığını da gösterecektir. Ayrıca, ürünün soğuk zincirde tutulmasıyla hijyen koşulları da güvence altına alınıyor."

ODAK NOKTASI: ÇEVRECİ ÇİFTLİKLER

TÜME üyesi EYS Makine, büyükbaş hayvan çiftliklerindeki gübre yönetimine yönelik geliştirdiği AB standartlarına uygun çevreci otonom sistemlerle tanınıyor. EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, geliştirdikleri makinelerin çiftliklere katkısını şöyle anlattı: "Makinelerimizle gübreyi toplayıp homojen hale getiriyor, ardından katı ve sıvı olarak ayrıştırıyoruz. Bu süreçle gübre, el değmeden çiftlik dışına çıkarılıyor ve komposta dönüştürülerek paketlenip satışa sunulabilecek hale geliyor. Topraktan geleni toprağa geri vererek ürünün faydasını daha da artırıyoruz. Gübre yönetimi alanında Türkiye'de sektör lideri ve dünyada kendi alanımızda ilk 3'te yer alıyoruz. ABD, Japonya ve Hollanda gibi pazarlar başta olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Mamamix'in geliştirdiği makine düzensiz beslenmeye bağlı kuzu kayıplarını azaltıyor.

KUZU KAYIPLARINI AZALTAN MİLLİ ÇÖZÜM

TEMPA paydaşı Mamamix, küçükbaş hayvancılık için geliştirdiği Kuzu Besleme Makinesi ile kuzu besleme sürecini otomatikleştirerek çiftliklere teknolojik bir yenilik getiriyor. Şirket sahibi Kadir Gürle, ürünlerinin hayvancılığa etkisini şöyle özetledi:

VERİMLİLİK ARTIYOR

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, özellikle kuzuların doğru zamanda ve yeterli miktarda beslenmesi kritik önem taşıyor. Kuzu Besleme Makinemiz, bu süreci otonom hale getiriyor. Makinenin zamanında ve standart düzeyde besleme yapması sayesinde, düzensiz beslenmeye bağlı kuzu kayıpları azalıyor ve çiftliklerde genel verimlilik artışı sağlanıyor. Ürün, çiftçilerin iş yükünü hafifleterek operasyonel süreçlerini kolaylaştırıyor. Bu sistemlerin hayvan sağlığı ve işletme kârlılığı üzerinde doğrudan olumlu etkisi var."