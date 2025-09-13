İSTANBUL 28°C / 20°C
Ekonomi

Tunceli'de yeni yatırımlar hizmete alındı... Bakan Uraloğlu: 3 büyük müjdeyle geldik

“Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tunceli'ye 3 büyük müjdeyle geldik.' dedi.

13 Eylül 2025 Cumartesi 11:36
Tunceli'de yeni yatırımlar hizmete alındı... Bakan Uraloğlu: 3 büyük müjdeyle geldik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* 3 büyük müjdeyle geldik.

* Bölünmüş yol uzunluğunu 2 km'den 48 km'ye çıkardık.

* Bu güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini 25 dakikaya indirdik, yarı yarıya indirmiş olduk.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • tunceli
  • açılış

