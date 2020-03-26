Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor

star.com.tr 26 Mart 2020 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:00

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör ciddi kayba uğramasına rağmen, çeşitli gıda ve kimyasal ürün alanında üretim yapan merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan Clorox şirketi ve film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Netflix gibi bazı şirketler koronavirüs salgınında ciddi kazanç elde ediyor.



Virüsten korunmak isteyenlere temizlik malzemesi satan Clorox olurken, evde kalanlar Netflix'e abone olarak film ve dizi izliyor.

El dezenfektanı, yüz maskeleri... Elbette bunlar rağbet gören ürünler. Ancak varlıklı kişilerin yeni gözdesi barınaklar... Özellikle ABD'de ülke genelinde, barınak ve sığınak satışında inanılmaz bir artış var.

Söz konusu barınak alıcıları, birkaç saat boyunca havada kaldığı bildirilen bir virüsü dışarıda tutmak için kullanışlı olacağına inandıkları özel hava filtreleme sistemlerine sahip barınak ve sığınaklardan alıyor. Bu barınak ve sığınakların bir yıllık temel ihtiyaç malzemesi ile dolu olduğu belirtiliyor.

Teksas merkezli Rising S Company'nin kurucusu Clyde Scott, bu günlerde sipariş defterinin dolup taştığını söyledi. Scott, 'Giderek daha fazla insan ürünler hakkında sorular soruyor. Yeraltı sığınak ve barınaklara benzeri görülmemiş bir ilgi var.' diyor.

Scoot, şirketin barınak malzemesi satışının da fırladığını, Japonya'dan bir müşterinin şirketin özel yapım NBC hava filtreleme sistemlerinden 1.000'ini sipariş ettiğini söyledi. Tanesi 3 bin dolar olan bu sistemlerin 1000 adet satışı ile şirket bir anda 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş oluyor.

Hastanelerde kullanılanlara benzer şekilde, standart NBC sistemleri nükleer, biyolojik ve kimyasal partikül ve bakterileri veya nükleer serpinti tozu gibi zararlı parçacıkları temizleyerek 15 kişi için temiz hava sağlıyor.

Yine biraz daha zengin olanlr çelik kaplı sığınaklar, kaçış tünelleri, gizli kapılar, kurşun geçirmez cam ve biber gazı gibi çeşitli eklentilerle birlikte tam donanım barınaklar istiyor. Ekipler isteğe göre, sığınağa bir ev gibi hissettirecek düzenlemeleri de yapabiliyor.

EN PAHALISI 8 MİLYON 350 BİN DOLAR

Daha da lüks bir sığınak arayanlar için de seçenekler mevcut. En çok olanaklara sahip olan sığınaklar için 8.35 milyon dolar para veriliyor.

Bu fiyatla alınan bir sığınakta spor salonu, sauna, yüzme havuzu, spa küveti, bilardo salonu, sera ve garaj bulunuyor.



SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ SIĞINAKLARI

ABD'deki sığınak pazarı yeni değil. 1960'ların başında Soğuk Savaş gerginlikleri arttıkça on binlerce Amerikalı özel barınaklar inşa etti. Şiddetli fırtınalara maruz kalan ülkede eski sığınaklar fırtınadan korunmak isteyenlere (HomeAdvisor.com fiyatlarına göre) 3.000 ila 11.000 dolar arasında fiyatlarla barınak satılıyordu.

star.com.tr

