Çeşitli sektörlerden 60 üyeden oluşan oda yönetiminin, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini kurumsal zeminde güçlendirmesi hedefleniyor.

Tunus- Türk Ticaret Odası Başkanı seçilen Selçuk Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk yönetim kurulu toplantısına yeni seçilen DEİK Türkiye - Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçükel hanım ile birlikte katıldık. Türkiye ve Tunus arasında karşılıklı ticaret hacminin artması yönünde çok kıymetli bir adım atıldı" dedi.

Karşılıklı olarak yeni fırsatların oluşacağı bu zemini güçlendirme konusunda gayret edeceklerini ifade eden Demircan, odanın, Türkiye ile iş yapan çevreleri koordine edecek, iş insanlarını bir araya getirecek ve diplomatik misyonun üzerindeki iş yükünü hafifletecek önemli bir zemin oluşturacağını dile getirdi.