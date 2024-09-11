Tüpraş, rafinerilerinde randevu sistemi ve temassız satış uygulamasını devreye aldı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kara Dolum Temassız Satış Projesi, Randevu Sistemi, Müşteri Portalı ve Sürücü Portalı Mobil Uygulaması" kara tankerlerinin dolum alanına girişini düzenleyerek insan temasını azaltıyor.

Uygulama kapsamında işlemlerin sürücüler tarafından dijital kiosklar üzerinden gerçekleştirilmesiyle, beklemeler ortadan kalkmış oluyor. Randevu sistemi sayesinde saatler öncesinden rafineriye gelip beklemeye gerek kalmadığı için sürücülerin zamanını verimli kullanması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu, stratejik dönüşüm planı ve 2050 karbon nötr hedefi çerçevesinde temiz enerji dönüşümü için çalışmalara devam edildiğini belirterek, sürdürülebilir rafinajı da son teknolojiler ve dijitalleşme uygulamalarıyla daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ulusu, müşteri odaklı uygulamalar çerçevesinde, tüm ürün gruplarında ve rafinerilerde randevu sistemi uygulaması ve temassız satış çalışmalarını başarıyla tamamladıklarına işaret ederek, "Böylece müşteri ve sürücülerin dolum süreçlerini yüzde 100 dijitalleştirerek, rafinerilerin dolum otomasyon sistemlerini tamamen yeniledik ve mevcut operasyonlarımıza entegrasyonunu sağladık. Bu sayede dolum süreçleri daha güvenli, sürdürülebilir ve entegre bir yapıya kavuştu. Artık İzmit, İzmir, Batman ve Kırıkkale rafinerilerimizde, müşterilerin sipariş açma aşamasından başlayarak tanker sürücülerinin sahadaki dolumun tamamlanmasına kadar olan tüm süreç, insan etkileşimi olmadan, portal uygulamaları, plaka tanıma sistemleri ve dijital kiosklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tüpraş'ın bu sayede operasyonel verimliliği artırarak müşteri memnuniyetini de yükselttiğini ifade eden Ulusu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm ürün gruplarında dijital, güvenli, verimli ve sürdürülebilir müşteri uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Müşteri odaklı dijitalleşme projelerimizde randevu sistemi uygulaması Tüpraş'ın ürün teslimatlarında, rafineri sahalarındaki yoğunluğu azaltıyor ve süreçlerimizi daha etkin ve verimli hale getiriyor. Tüpraş Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi ile tüm rafinerilerimizde standart bir satış-dolum yönetim sistemi oluşturarak 7/24 sürdürülebilir ve entegre bir altyapı sağladık. Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi ile elde ettiğimiz başarı, gelecekte daha da ileriye gitmek için bizi motive ediyor. Rafinaj sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan Kara Dolum Temassız Satış Projesi'nin önümüzdeki dönem vagon, boru hattı ve deniz dolum süreçlerine entegre edilerek yaygınlaştırılması da planlanıyor."