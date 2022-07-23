Türkiye ile Asya ve Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlaması planlanan Turan Yolu'nda sona gelindi. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan'dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri'ni direkt birbirine bağlayacak. Gürcistan ve İran üzerinden yapılan geçişler ve buradaki kısıtlamalar son bulacak.

SINIRSIZ TİCARET DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Bu yolla birlikte bir anlamda sınırsız ticaret dönemi başlayacak. Türkiye, yeni yol ve bağlantıların açılmasının olumlu etkileri olacağından hareketle Azerbaycan'ın batı bölgelerinde ülke ile birlikte yoğun bir inşa faaliyeti sürdürüyor. Hattın bu yıl açılması planlanıyor. Koridorun fonksiyonel hâle gelmesiyle Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliği tesis edilebilecek.

1.1 TRİLYON DOLAR

Zengezur, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) toplamı 1.1 trilyon dolar olan Türkçe konuşan devletleri de birbirine bağlayacak proje olarak öne çıkıyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret hacmi 4.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Hedef ise 15 milyar dolar. Koridorla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz olarak karadan ulaşım sağlanabilecek.

Sabah'ın haberine göre, Zengezur Koridoru, Çin'in Tarihî İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirdiği "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" açısından da önem taşıyor. Koridorun işler hâle gelmesiyle Azerbaycan'ın Türkiye ile Çin arasındaki konumunun da Kuşak-Yol Projesi bağlamında pekişeceği ve Ukrayna Savaşı'nın ardından daha önemli hâle gelen proje için Zengezur'un kritik bir alternatif güzergâh olabileceği ifade ediliyor.

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridor olarak tanımlanıyor.

AZERBAYCAN ODAK ÜLKE OLDU

Karabağ zaferinin ardından ticari ilişkilerin de daha fazla arttığı Azerbaycan ile çok sayıda yeni proje ve işbirliği de gündemde. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu da bu alandaki organizasyon ve işbirliklerine ağırlık verdi. 13. Boğaziçi Zirvesi'de Azerbaycan'ı hedef ülke yapmak istediklerini söyleyen Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, "Azerbaycan uluslararası ticarette yeni bir lige doğru ilerliyor. Hem Türkiye hem de dünya ile çok daha güçlü ticari ilişkileri var. Turan Yolu'nun da devreye girmesi ile sınırsız bir ticaret dönemine geçmiş olacağız" dedi. Bu yıl 50 ülkeden iş ve devlet insanını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirten Özgencil, "Bugüne kadar yabancı ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prenses düzeyinde kıymetli misafirleri ağırladık" diye konuştu.