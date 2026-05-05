TÜRGEV ve Turkcell Akademinin ''Yeni Nesil İş Hayatı'' programı başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV ve Turkcell Akademinin üniversite öğrencileri ile yeni mezun genç kızlara yönelik başlattığı "Yeni Nesil İş Hayatı" programı 21 Mayıs'a kadar sürecek.

Programa, 300'ü aşkın başvuru arasından seçilen 60 katılımcı dahil edildi.

Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katıldığı program kapsamında Turkcell Akademi uzmanlarınca yürütülen eğitimlerde, "yapay zeka farkındalığı, proje yönetimi, kariyer planlama, mülakat teknikleri, takım çalışması ve profesyonel iletişim" konuları işleniyor.

Katılımcılar, eğitim süresince iş dünyasının dinamiklerini tanıyor, kurumsal kültürü deneyimliyor ve profesyonel süreçlere ilişkin bilgi ediniyor.

Eğitimler, TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde hibrit modelle veriliyor. Yüz yüze oturumlar çevrim içi seanslarla desteklenirken, farklı şehirlerdeki katılımcılar da programa dahil oluyor, teorik içerikler vaka analizleri ve interaktif yöntemlerle pekiştiriliyor.

Program sonunda sertifika almaya hak kazananların iş hayatına katılmaları hedeflenirken TÜRGEV, programın genç kızların istihdama katılımını desteklemesini ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sunmasını öngörüyor.

- "İŞ DÜNYASI, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ OKUYABİLEN BİREYLERİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, programın kariyer hazırlığında önemli bir eşik oluşturduğunu belirterek, genç kızların eğitimden iş hayatına uzanan yolculuğunda güçlü destek mekanizmaları kurduklarını kaydetti.

Yılmaz, "Genç kızlarımızın potansiyelini açığa çıkaran her çalışma, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım anlamı taşıyor. İş dünyası, artık güçlü iletişim kurabilen, dijital dönüşümü okuyabilen ve üretim odaklı düşünebilen bireyleri öne çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.