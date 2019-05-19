Turist arttı, Gaziantep rehber arıyor  

Geçen yıl 1 milyondan fazla turisti ağırlayan Gaziantep, bu yıl da çok hareketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Şimdiden turizm alanında umut veren gelişmelerin yaşandığı kentte, Ramazan Bayramı da oldukça hareketli geçecek. Bayrama haftalar kala turlardaki ve otellerdeki rezervasyonların yüzde 100’ü bulduğu kentte, turizmciler bayrama farklı şekilde hazırlanıyor. Gelen yoğun talepler karşısında ekstra turlar açan Gaziantepli turizmciler, bu talebe cevap verebilecek tur rehberi bulmakta güçlük çekiyor. Turizmciler, bu nedenle ilk etapta bölge illeri olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde görev yapan tur rehberlerini Gaziantep’e davet etti.

İSTANBUL’DAN YARDIM GELECEK

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, “Odamıza bağlı 5 il var. Şanlıurfa ve Adana gibi illerden takviye rehberleri kentimize getirdik ama Ankara ve İstanbul’dan da rehber daveti yapacağız” diye konuştu.