Ekonomi

Turistik seferlere gençlik dokunuşu! Bakan Uraloğlu'ndan onlarca öğrenciye müjde

Turistik Doğu Ekspresi bugün Ankara'dan yola çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seferlerin 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini belirterek, 160 öğrencinin seferlerden ücretsiz yararlanacağını söyledi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 13:27
ABONE OL

Turistik Doğu Ekspresi, bugün Ankara'dan hareket ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart 2026'ya kadar sürecek seferlerde 160 öğrencinin ücretsiz seyahat edeceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, Demiryolların'nın kökü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatıdır" ifadelerini kullandı.

