Turistik Doğu Ekspresi, bugün Ankara'dan hareket ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart 2026'ya kadar sürecek seferlerde 160 öğrencinin ücretsiz seyahat edeceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, Demiryolların'nın kökü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatıdır" ifadelerini kullandı.