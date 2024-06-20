'Turistik Tatvan Treni' yola çıkıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ertesinde hizmete girecek 'Turistik Tatvan Treni'nin Ankara'dan 24 Haziran'da saat 14.30'da 140 yolcusuyla, Tatvan'dan ise 26 Haziran'da saat 19.00'da hareket edeceğini belirtti. Turistik Tatvan Treni'nin 1262 kilometrelik parkurunu 28 saatte tamamlayacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni'ni de 24 Haziran'da uğurlayacağız. Ankara'dan hareket eden yolcularımız özel olarak verilen 3 saatlik molada Elazığ'ın güzelliklerini keşfederken Tatvan'dan trene binen yolcularımız da Sivas'ta verilen molada unutulmaz turistik deneyimler yaşayacak. Trenimiz ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek" dedi.

'TREN, GEÇTİĞİ İLLERİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen başta Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere Turistik Erzurum Kars Bölgesel Treni ve Turistik Diyarbakır Treni ile seyahat eden binlerce yolcunun güzel anılar biriktirdiğini kaydederek, "Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi, bunun en güzel örneklerinden. Turistik Tatvan Treni de tıpkı bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi rotası üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.