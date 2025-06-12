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Ekonomi

Turistik trenlere bir yenisi daha ekleniyor: Bölgenin kültürel mirası yeniden keşfedilecek!

Doğu Ekspresi, Diyarbakır Ekspresi ve Tatvan Ekspresinin ardından turistik trenlere bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilecek Turistik karaelmas Ekspresi'yle Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasının yeniden keşfedilebileceğini vurguladı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Turistik trenlere bir yenisi daha ekleniyor: Bölgenin kültürel mirası yeniden keşfedilecek!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yarın yola çıkacağını bildirerek, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

"Turistik Karaelmas Ekspresi" adıyla işletilecek özel trenin ilk seferine yarın çıkacağına işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan yarın akşam saat 21.25'te hareket edecek.

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak. Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

  • turistik tren
  • karaelmas ekspresi
  • ankara-zonguldak
  • tren

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