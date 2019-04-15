Turizmcilerden çağrı: Bayram tatili 9 güne çıkarılsın

Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, arife gününün 3 Haziran Pazartesi günü olduğunu hatırlattı. Bülbüloğlu, 6 Haziran Perşembe günü son bulan bayram tatilinin, cuma ve hafta sonu da ilave edilerek 9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceğini belirtti.

Bülbüloğlu, şöyle dedi: "Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır." Tatil programı yapanları da uyaran Bülbüloğlu, "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın" dedi.

'BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN'

Su sporları eğitmeni Nimer Narma, tatilin uzatılmasının turizmin yüzünü güldüreceğini belirterek, "Kısa tatillerde vatandaşımızda bir yere gitmeye değmeyeceği düşüncesi oluşuyor. Ekonominin canlanması için bayramlarda uzun süreli tatiller olmalı. Umarım bir an önce karara bağlanır" dedi. Turizm acentesi, emlak ofisi ve döviz bürosu işletmecisi Ferhat Kahraman da, bayram tatilin uzatılmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek bu konuyu karara bağlanmalarıdır."