Turizmde 12.5 milyar yatırım göründü

4 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin sonuçları hakkında bilgi veren Kurum, bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildiğini belirterek toplam taksit ödemeleriyle birlikte 2.5 milyar gelir elde edileceğini, ayrıca bu şirketlerin yenileme ve için de 10 milyar lira yatırım yapacağını söyledi. Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildiğini belirten Kurum, bu tesislerin 49 yıla kadar yapılan tahsis sürelerinin azalmasının, tesislerin yenilenmesine ve teminat gösterilerek kredilendirilmesine engel oluşturduğunu söyledi. Bakan Kurum, düzenlemenin asıl getirisinin uzun dönemde elde edileceğini söyledi. Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki tesisler başta olmak üzere turizm tesislerinin öz kaynakları veya yurt içi ile yurt dışı krediler suretiyle yenilenmesinin sağlanacağını dile getiren Kurum, “Yeni yatırımlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkısının 10 milyar lirayı bulacağını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ PARKLAR DA DAHİL

Kurum, şöyle devam etti: “Aynı zamanda milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde kira sözleşmeleri de 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabilir. Başvuru süresi 5 Aralık’ta sona eren bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, ilgili Bakanlıklara başvurularını tamamladı” dedi.

KURUM’DAN POŞET GENELGESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderdi. Bakanlıktan belediyelere gönderilen genelgede, “Bilindiği üzere ülkemizde yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet kullanılmaktadır ve çevreye büyük zararları bulunmaktadır. Poşetlerin ücretlendirilerek kullanılan poşet miktarının azaltılması ve ülkemizde 2018’de 440 adet/kişi olan kullanım sayısının 2019 yılı için 90 kişiye ve 2025 yılı için 40 adet/kişiye indirilmesi hedeflenmektedir” denildi.