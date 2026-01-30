Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı turizm verileri değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

Tanıtımda kullandığımız mini dizi stratejimiz hedefine ulaştı. An İstanbul Story dizisinin sadece bir bölümü 32 milyon izlenmeye ulaştı. En az seyredildi dediğimiz bölümümüz ise 10 milyon görüntü almış durumda.

2025'te 63 milyon 941 bin turist geldi. 2025'te turist sayısında yüzde 2,7 artış oldu.

Ülkemiz içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen turizmde 2025'yılını yeni rekorlarla kapatmayı başardı. 2025'i 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. 2026 yılı hedefimiz ise 68 milyar dolar.