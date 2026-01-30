İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5033
  • EURO
    51,9224
  • ALTIN
    7196.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Turizmde rekor gelir: Tüm zamanların en yüksek rakamı
Ekonomi

Turizmde rekor gelir: Tüm zamanların en yüksek rakamı

2025 yılı turizm verileri değerlendirme toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2025'te 63 milyon 941 bin turist geldi. 2025'te turist sayısında yüzde 2,7 artış oldu. Ülkemiz içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen turizmde 2025'yılını yeni rekorlarla kapatmayı başardı. 2025'i 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. 2026 yılı hedefimiz ise 68 milyar dolar.' dedi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Turizmde rekor gelir: Tüm zamanların en yüksek rakamı
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı turizm verileri değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

Tanıtımda kullandığımız mini dizi stratejimiz hedefine ulaştı. An İstanbul Story dizisinin sadece bir bölümü 32 milyon izlenmeye ulaştı. En az seyredildi dediğimiz bölümümüz ise 10 milyon görüntü almış durumda.

2025'te 63 milyon 941 bin turist geldi. 2025'te turist sayısında yüzde 2,7 artış oldu.

Ülkemiz içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen turizmde 2025'yılını yeni rekorlarla kapatmayı başardı. 2025'i 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. 2026 yılı hedefimiz ise 68 milyar dolar.

  • mehmet nuri ersoy
  • turizm
  • değerlendirme

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.