Turizmi 12 aya yayacak karar

‘SEKTÖR DENGELİ BÜYÜYECEK

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ara tatil düzenlemesinin turizm açısından çok önemli bir atılım olduğunu ifade etti. Narin, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca okulların yaz tatili sürelerinin kısaltılarak kasım ve nisan aylarında ara tatiller konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bakanlığın ara tatil düzenlemesinin çok önemli bir atılım olduğunu belirten Narin, “Turizm hareketinin yıl içinde daha dengeli gerçekleşmesi açısından taşıdığı önem nedeniyle sektörümüzce uzun yıllardır dile getirilen, bu düzenleme için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, konuyu sahiplenerek yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Cumhurbaşkanımız SayRecep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.