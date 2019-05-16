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Turizmi 12 aya yayacak karar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki tatil takvimine nisan ve kasım aylarında birer hafta eklemesi turizmcileri sevindirdi. Sektör temsilcileri yapılan değişiklikle turizmin 12 aya yayılacağını ve sektörün dengeli büyüyeceğini belirtiyorlar.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil düzenlemesi, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Nisan ve kasım aylarında birer hafta ara tatilin olması ile turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor. 

HAREKETLİLİK GELECEK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019-2020 eğitim takvimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz” dedi. Bağlıkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ve okullarda nisan ve kasım aylarında iki ara tatil yapılmasını içeren 2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. TÜRSAB’ın Türkiye’deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için çalıştığını belirten Bağlıkaya, “Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar, bu hedefimize son derece uygun. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.   

UCUZ TATİL FIRSATI 

Bağlıkaya, sömestri tatilinde kış turizminin ön plana çıktığına işaret ederek, yeni tatil planıyla seyahat acentelerinin nisan ve kasım aylarına ilişkin tatil planları hazırlayacaklarını bildirdi. Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçeneklerinin piyasaya sunulacağını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan ara tatil kararı hem öğrenciler hem de veliler için bir nefes alma imkanı sağlayacak. Yeni tatil düzeni ile yaz tatilinin başında ve sonunda birer haftalık kısalma meydana gelse de bunun yaz tatilini negatif etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Erken rezervasyonu kullanarak tatilini planlayanlar hem daha ucuz hem de istedikleri yerde tatil yapma imkanını yakalayacak.”    

‘SEKTÖR DENGELİ BÜYÜYECEK 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ara tatil düzenlemesinin turizm açısından çok önemli bir atılım olduğunu ifade etti. Narin, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca okulların yaz tatili sürelerinin kısaltılarak kasım ve nisan aylarında ara tatiller konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MEMNUN OLDUK

Bakanlığın ara tatil düzenlemesinin çok önemli bir atılım olduğunu belirten Narin, “Turizm hareketinin yıl içinde daha dengeli gerçekleşmesi açısından taşıdığı önem nedeniyle sektörümüzce uzun yıllardır dile getirilen, bu düzenleme için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, konuyu sahiplenerek yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Cumhurbaşkanımız SayRecep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.   

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