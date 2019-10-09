Turizmin Davos’u Afrika’da

Turizmin Davos’u olarak İstanbul’da düzenlenen Dünya Turizm Forumu, 5 bin kişinin katılımı ve 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart’ta Etiyopya’da düzenlenecek. Dünyanın bir çok ülkesinden iş insanı ve bürokratları ağırlayacak olan dev organizasyon, Türkiye ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacak. Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, Türkiye’den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile Etiyopya’ya gideceklerini, Türk yatırımcıların Etiyopya’da Afrika’nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya geleceğini bildirdi.

POTANSİYEL FIRSAT VAR

Bağcı, “Türk yatırımcılara Etiyopya’nın ve Afrika’nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. Toplantının, BM’nin Addis Ababa’daki merkezinde gerçekleştirileceğini aktaran Bağcı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Turizm açısından bundan sonraki yıllarda şu anda Asya’nın konuşulduğu gibi Afrika konuşulacak. Kişi başına düşen gelirin artması, yüksek gelirli kişilerin oluşması, kıtanın dünya ekonomisinden daha fazla pay alması gibi nedenlerle Afrika’dan çok sayıda turist dünyanın farklı yerlerini ziyaret edecek. 5-10 yıl sonra Afrikalı turistler dünyanın her yerine giderken, Afrika da diğer kıtalardan ciddi turist çekecek. Bu yolun taşlarını biraz da biz döşemiş olacağız.”

Forum kapsamında sadece Etiyopya’yı değil, tüm Afrika’nın ve kıtanın turizmi, Afrika ve bölgedeki turizm ve yatırım potansiyelinin masaya yatırılacağını dile getiren Bağcı, Afrika’ya yönelik yatırımlara yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Obama, Ban ki-Moon ve Lagarde katılacak

Bulut Bağcı, 2020’de Pakistan’da da Dünya Turizm Forumu düzenleyeceklerini ancak Etiyopya’dakinin ise çok daha geniş kapsamlı toplantı olacağını söyledi. Bağcı, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, eski IMF Başkanı Christine Lagarde, (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon gibi isimlerin zirvede konuşacağını söyledi.