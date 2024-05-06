Türk ambargosu İsrail'i vurdu! Alternatif bulmakta zorlanacaklar

İsrail basını Türkiye'nin ticaret yasağı ile inşaat sektörünün duracağını, gıda fiyatlarının fırlayacağını yazdı.

Türkiye'nin İsrail'le tüm ticaretini durdurarak ambargo kararı alması Tel Aviv yönetimini telaşlandırdı. Türkiye'den yıllık 6 milyar dolara yakın mal tedariki yapan İsrail, Türkiye'nin hamlesine karşı çare arıyor. İsrail basınına yansıyan haberlere göre ülkede öncelikle inşaat sektörü durma noktasına gelecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'nin ambargosu gıda fiyatlarını yükseltecek. Türkiye'nin kararını İsrail'de tam bir sürpriz olarak karşılandığını yazan İsrail basınına göre Türk ürünlerine alternatif bulmak da uzun bir süreç alacak. İşte ambargo sonrası İsrail'i telaşlandıran tablo:

ENDÜSTRİ: Türkiye'nin ambargosu, petrol, çimento, elektrik kabloları üretimi gibi ekonominin işlevsel devamlılığı açısından kritik olan endüstrilerde etkisini gösterecek. Bu sektörlerde başka ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve anlaşma sağlansa bile malların fiyatları navlun nedeniyle Türkiye'den yüksek olacak. Bu fiyat farkı da hayat pahalılığından şikayetçi olan İsrailli tüketicilerin cüzdanlarında hissedilecek.

İNŞAAT: İsrail'in Türkiye ile ticaretinde ilk ciddi hasar, 1 ay önce 54 kategoride Türkiye'nin getirdiği yasak üzerine inşaat ve sanayide yaşanmıştı. İsrail Türkiye'den çelik, çimento, cam, alüminyum profil, kimyasal ve boya alırken sadece Türk çeliğine yılda 1.7 milyar dolar ödüyor. İsrail medyasına göre şu an bu ürünlere alternatifler aranıyor. Alternatifler arasında Mısır ve İspanya da var. Ancak alternatif bulunsa bile daire fiyatlarında inşaattaki yavaşlama nedeniyle keskin artış bekleniyor.

NAKLİYE: Türkiye'den İsrail'e giden kargonun büyük çoğunluğu deniz yoluyla ulaştırılıyordu. İsrail basınına göre kısa mesafe olan Türkiye'den ithalatın durması sonrası alternatif kaynaklar daha uzakta olacak ve teslimat süreleri de daha uzun olacak.

HAVACILIK: Türkiye, İsrail için hava kargosunun dördüncü büyük ithalatçısı konumundaydı. Ayrıca 2023'te İsrailli turistlerin ana destinasyonu Türkiye oldu ve bağlantılı uçuşlar dahil 2.3 milyon yolcu uçtu.

PETROL: İsrail basınına göre ocak ayında İsrail, Azerbaycan'dan 300 milyon dolar değerinde petrol ithal etmişti. Bu petrol ise Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından alınıyor.

OTOMOTİV: Türkiye'den İsrail'e Hyundai I-20, Toyota Corolla, Ford Transit gibi markalar gidiyor. Geçen yıl İsrail Türikye'den 23 bin 363 otomobil ithal etti.

OECD'YE ŞİKAYET ETTİLER

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, OECD Başkanı Mathias Cormann'a, Türkiye'nin ticaret sınırlandırma kararını şikayet ettiğini duyurdu. Barkat 'deniz ticareti yasalarının ihlal edildiğini ve küresel arzın sürekliliğine zarar verildiğini iddia etti. Barkat "OECD'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmesini bekliyoruz" dedi. Bu arada Times of İsrael gazetesi dört maddelik plan ile Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını yazdı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz "Bazı adımlar atılacak" derken söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

Türkiye ile Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi.

Ticaret anlaşmalarının ihlal edildiği gerekçesiyle uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.

İthal edilen ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler data bankası kurulması.

Etkilenen ihracat sektörlerine yardım.

İSRAİL BASINI: FİYATLAR ARTACAK

İsrailli gazete Calcalist yayınladığı analizde "Sanayi için temel hammaddeler gelmeyecek ve emtia fiyatları önümüzdeki günlerde artacak" ifadesi kullanıldı. Gazete ayrıca gıda fiyatlarının da Türkiye'nin yaptırımlarımdan etkileneceğini duyurdu. Calcalist, ambargo sonrası gereken ürünlerin üretiminin 'bir tuşla' gerçekleşmeyeceğini dolayısıyla ekonomik olarak Tel Aviv'i zor günlerin beklediğini yazdı ve "Üretim hatlarının kurulması, işçilerin işe alınması ve eğitilmesi konusunda önemli yatırımlar yapılması uzun sürecek" dedi. Gazete, kaplama ve seramik ürünlerindeki krizin her geçen gün derinleştiğini çünkü Türkiye dışında bu konuda alternatifin olmadığını belirtti. Gazete hem işçi kıtlığı hem de Türkiye'nin ambargosu sebebiyle inşaat sektörünün durma noktasına geleceğini ve ev fiyatlarının savaşın uzaması durumunda iki katına çıkabileceğini yazdı.