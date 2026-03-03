İSTANBUL 11°C / 4°C
  Türk bayraklı 16 gemi bölgede sıkıştı! Türkiye'den Hürmüz Boğazı'na yakın takip
Ekonomi

Türk bayraklı 16 gemi bölgede sıkıştı! Türkiye'den Hürmüz Boğazı'na yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Hürmüz Boğazı'ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 14:10
Türk bayraklı 16 gemi bölgede sıkıştı! Türkiye'den Hürmüz Boğazı'na yakın takip
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hürmüz Boğazı'ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Bilindiği üzere Ortadoğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut.

Bölge hâlihazırda yüksek risk taşıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir hâlinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli.

Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik.

Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz.

