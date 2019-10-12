Türk buluşuyla robotlar insan gibi dokunacak

Sensobright firmasının geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ‘dokunma hissine sahip yapay deri’nin tanıtım toplantısı, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal’ın katılımıyla gerçekleşti. Inventram’da dünya çapında yenilik getiren, çok yüksek teknolojiye dayalı, çok daha uzun soluklu ve daha riskli alanlara odaklandıklarını anlatan Haşimoğlu “Dünya çapında çok değerli bilim insanlarımız var. Doğru imkanlar, doğru organizasyon ve akıllı sermaye desteği sağlandığında küresel ölçekte çığır açacak teknolojileri ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu.

20 ÜLKEDE TESCİLLENDİ

Haşimoğlu, “ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere 20’den fazla ülkede patentlenen bu teknolojinin yakın gelecekte birçok sektörde farklı uygulamalarla kullanılacağına şahitlik edeceğiz” dedi. Soysal “Şu an insanın dokunma hissinin üzerinde bir teknolojiden bahsediyoruz” derken, Doç. Büyükşahin de insansı robotlardan ilham aldıklarını ifade etti.