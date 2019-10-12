Türk buluşuyla robotlar insan gibi dokunacak
Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın 5 duyusundan bir tanesi olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran ‘Sensobright’ yatırımını küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Sensobright firmasının geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ‘dokunma hissine sahip yapay deri’nin tanıtım toplantısı, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal’ın katılımıyla gerçekleşti. Inventram’da dünya çapında yenilik getiren, çok yüksek teknolojiye dayalı, çok daha uzun soluklu ve daha riskli alanlara odaklandıklarını anlatan Haşimoğlu “Dünya çapında çok değerli bilim insanlarımız var. Doğru imkanlar, doğru organizasyon ve akıllı sermaye desteği sağlandığında küresel ölçekte çığır açacak teknolojileri ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu.
20 ÜLKEDE TESCİLLENDİ
Haşimoğlu, “ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere 20’den fazla ülkede patentlenen bu teknolojinin yakın gelecekte birçok sektörde farklı uygulamalarla kullanılacağına şahitlik edeceğiz” dedi. Soysal “Şu an insanın dokunma hissinin üzerinde bir teknolojiden bahsediyoruz” derken, Doç. Büyükşahin de insansı robotlardan ilham aldıklarını ifade etti.
Üç boyutlu tarama imkanı
Büyükşahin, dokunmadan yaklaşmayı da algılayabildiklerini ifade ederek “Bir robotun elini kapladığımızda elini yönlendirdiği objenin 3 boyutlu taramasını yapıp imalata hazır datasını oluşturabilir, bir aracın çevresinin anlık olarak 3 boyutlu haritasını çıkartabilir, ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz. Teflon gibi ürün bulduk, kullanılacak alana göre şekillendirilmesi gerekiyor” dedi.
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