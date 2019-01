Türk çiftçisinin ürünü Mehmetçiğe aş oldu

Terörle mücadele ve sınırların korunmasında büyük başarı gösteren askerin gıda ihtiyacının tam ve güvenilir şekilde sağlanması için Türk çiftçisi ile hükümet el ele verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığı ile geçen yıl imzaladığı protokol kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan et, kuru gıda ve fındık gibi ürünler bakanlıkça karşılandı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında gıda maddesi alımına ilişkin iş birliği protokolü geçen yıl ocak ayında imzalandı. TSK’da görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, ihtiyaç duyulan gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edildi.

380 BİN TON FINDIK

Bu kapsamda TSK’nın kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünleri ihtiyacı Et ve Süt Kurumunca (ESK) karşılandı. ESK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına geçen yıl toplam 23,8 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi. Bunun 12 bin tonu sığır eti, bin 158 tonu koyun eti, 6 bin 321 tonu beyaz et ve 4 bin 326 tonu da şarküteri ürünlerinden oluştu. Her iki kurumla bu yıl için yaklaşık 27 bin 500 ton ürün satışı için anlaşma yapıldı. Bunun 14 bin tonu sığır eti olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de geçen yıl TSK’ya 380 ton fındık teslim edildi.