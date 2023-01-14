Türk-Çin ortaklığıyla kuruldu: Talep yağıyor

Türk ve Çinli ortakların kurduğu çakmak fabrikası ile Doğubayazıt'tan dünyaya ihracat yapılıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıtlı iş insanı Bekir Karaaslan, Çinli ortağı ile devletin sağladığı yatırım teşvikinden faydalanarak günlük 400 bin çakmak üretim kapasitesi olan Koko Çakmak Fabrikası'nı kurdu. Kadınların da istihdam edildiği 250 çalışanı ile Türkiye'nin birçok bölgesine çakmak satışı yapılırken; Kıbrıs, Gürcistan ve Ukrayna'ya da ihracat sağlıyor. 20'den fazla çakmak modelinin üretildiği fabrikaya yapılacak olan ek bina ile hem üretimin hem de istihdamın artırılması hedefleniyor.

"HEM İÇ HEM DE DIŞ PAZARA ÖNEMLİ BİR SATIŞ HACMİ VAR"

Koko Çakmak Fabrikası'nı ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, fabrikanın hem iç hem de dış pazarda önemli bir satış hacminin olduğunu belirterek, "Bu fabrikada yaklaşık 250 tane kardeşimiz istihdama katılmış durumda ve üretim gerçekleştiriyor. Buradaki girişimcimiz ticaret erbabı. Bu işi ülkemizde ve yurt dışında uzunca bir süre yaptıktan sonra neden kendi memleketimizde yapmayalım diye yola çıkıp burada bu girişimi hayata geçiriyor. Kendisinin Çinli ortakları da var ve beraberce bu fabrikayı açtılar. 20'den fazla çakmak modelini üretiyorlar. Hem iç hem de dış pazara önemli bir satış hacimleri var. Ukrayna'ya, Kıbrıs'a ihracat yapan bir firmadan bahsediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fabrika sayesinde özellikle kadınların iş hayatına katıldığını vurgulayan Vali Varol, "Kadın istihdamı açısından da çok önemli çünkü iş niteliği itibarıyla aslında kadınlarımızın da çok rahat yapabileceği ince işler içeren bir sektör. 250 tane insan bu fabrika sayesinde memleketlerinde kalıyorlar ve memleketlerinde hayal kurabiliyorlar" dedi.