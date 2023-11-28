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Ekonomi

Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat 10 ayda 5,6 milyar doları geçti

Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkelerine ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 5,6 milyar dolara yükselirken, en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:23 - Güncelleme:
Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat 10 ayda 5,6 milyar doları geçti
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Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, yeni konjonktürde ortaya koyduğu vizyon, proje ve faaliyetlerle giderek daha önemli bir güç merkezi haline geliyor.

Üye ülkeler, kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, jeostratejik konumlarıyla dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında kilit bir öneme sahip bulunuyor. Ülkeler, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini, dayanışmayı ve entegrasyonlarını güçlendirirken, Türkiye de bu ülkelerle ticaretinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan oluşan TDT ülkelerine ihracat 5,6 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 4,8 milyar dolar seviyesinde olan bu rakam, yıllık bazda yüzde 16,3 arttı.

Söz konusu dönemde, TDT ülkeleri kapsamında en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti. Aynı dönemde, Kazakistan'a 1,5 milyar dolarlık, Özbekistan'a 1,4 milyar dolarlık, Kırgızistan'a 884,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Böylece Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ KAZAKİSTAN'A

Yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, TDT bünyesindeki bütün ülkelere gerçekleştirilen ihracat arttı.

Söz konusu dönemde, Kazakistan'a yüzde 45, Kırgızistan'a yüzde 25,2, Özbekistan'a yüzde 7,2, Azerbaycan'a yüzde 2,8 ihracat artışı kaydedildi.

EN FAZLA TALEP KİMYA SEKTÖRÜNE GELDİ

TDT ülkelerine en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 981,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörü, 655 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 617,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 453,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 344,5 milyon dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

Bu ülkelere, İstanbul'dan 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. İstanbul, bu tutarla TDT ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 58,9'unu sırtladı.

TİM verilerine göre, TDT üyelerine 2023 Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarları (bin dolar) ve artış oranları şöyle:


1 OCAK - 31 EKIM
ÜLKE20222023DEĞİŞİM (YÜZDE)
AZERBAYCAN1.765.241,171.814.093,99+2,8
KAZAKİSTAN1.027.999,981.490.727,30+45,0
ÖZBEKİSTAN1.307.634,381.402.300,12+7,2
KIRGIZİSTAN706.848,28884.749,22+25,2
TOPLAM4.807.723,815.591.870,63+16,3

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