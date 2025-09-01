Reis denizaltılarına binlerce km öteden yakın takip: Türkiye dengeleri değiştiriyor

ABD basını, Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltı hamlesini "bölgesel güç dengelerini değiştiren kritik adım" olarak değerlendirdi. Amerikan dergisi National Interest'te yayımlanan analizde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil denizaltılarla sualtında caydırıcı bir güç simgesine dönüştüğü vurgulandı.

EGE VE KARADENİZ'DE CAYDIRICI GÜÇ

Analizde, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında geliştirilen Reis sınıfı denizaltıların Almanya'nın Type 214 platformunun lisanslı versiyonu olduğu, ancak Türk donanmasına özel tasarlandığı belirtildi. Düşük gürültü sağlayan hava bağımsız tahrik (AIP) sistemi sayesinde uzun süreli görev icra edebilen denizaltıların, düşman tarafından tespit edilmesinin neredeyse imkânsız olduğu kaydedildi. Bu özellikleriyle Reis sınıfının Ege ve Karadeniz'de caydırıcı bir varlık oluşturduğunun altı çizildi.

TÜRK DENİZCİLİK TARİHİNDE YENİ SAYFA

National Interest, Türkiye'nin ileri denizaltı programının 2006'da başladığını, 2011'de ise 6 denizaltının Gölcük Tersanesi'nde inşasını kapsayan 2.06 milyar euroluk sözleşmenin imzalandığını hatırlattı. Başlangıçta Cerbe sınıfı olarak anılan projenin 2014'te Osmanlı denizcilerine atıfla Reis sınıfı olarak yeniden adlandırıldığı ifade edildi. ASELSAN, HAVELSAN ve STM gibi firmaların projede kritik rol oynadığı, böylece yüksek yerli katkı ve teknoloji transferi sağlandığı aktarıldı.

2029'A KADAR FİLOYA KATILACAK

Analize göre, TCG Piri Reis (S-330) 2024 Ağustos'unda göreve başladı. TCG Hızır Reis'in (S-331) bu yıl içinde filoya katılması planlanıyor. TCG Murat Reis (S-332) 2025'te suya indirilecek. Oruç Reis, Selman Reis ve Yavuz Reis denizaltılarının ise 2029'a kadar hizmete gireceği belirtildi.

STRATEJİK BAŞARI

National Interest, Reis sınıfı denizaltıların yalnızca bir modernizasyon değil, bölgesel deniz üstünlüğünü yeniden tesis eden "stratejik bir başarı" olduğunu yazdı. Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mavi Vatan" konseptiyle Türkiye'nin denizlerdeki haklarını koruma kararlılığının bu projeyle somutlaştığı vurgulandı. Ayrıca, Reis sınıfının MİLDEN projesiyle tamamen yerli tasarımların önünü açtığı ve 2030'larda Türkiye'nin sualtında bölgesel güç konumunu daha da pekiştireceği belirtildi.