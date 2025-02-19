Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi KOBİ'ler, Suudi Arabistan savunma sanayisinde önde gelen aktörlerden Khidmat Ray Manufacturing Company (KRMC) ve Al Esnad ile stratejik ortaklıklara imza attı.

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza törenlerine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de şahitlik etti.

Mutabakat anlaşmaları doğrultusunda, elektronik tasarım ve üretime dayalı çözümler sunan Barko Elektronik, askeri kara taşıtları ve off-road araçları ile helikopterler için kazalara dayanıklı koltuk sistemleri üreten T-Kalıp, kablo ve kablo donanımlarını üreten MZD, Suudi Arabistan'da savunma sanayisine yönelik yerlileştirme hedefli projelerde yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar üstlenecek.

Barko Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Cihangiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KRMC ile kuracakları ortak girişim şirketinin, hem Suudi Arabistan'daki yerlileştirme projelerinde aktif rol almasının hem de Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin savunma sanayisi için güçlü ve yenilikçi çözümler sunmasının hedeflendiğini söyledi.

Cihangiroğlu, "Suudi Arabistan'daki iştirakimizin KRMC ile kuracağı ortak girişim şirketi aracılığıyla AR-GE ve üretim alanlarında faaliyet göstererek başta kara platformları olmak üzere, hava ve deniz platformlarını da kapsayacak şekilde yüksek teknolojili sistemler geliştirip üreteceğiz. Bu işbirliğinin her iki şirketin global pazarda rekabet gücünü artırarak sektördeki pozisyonlarını güçlendireceğini ve savunma sanayisindeki en son yenilikleri bölgeye sunma noktasında önemli bir etki yaratacağını öngörüyoruz. Barko Elektronik ve KRMC arasındaki bu stratejik ortaklık, sadece ticari ve teknolojik bir işbirliği olmanın ötesine geçiyor. Bu ortaklık, aynı zamanda Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi ilişkilerinin güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

- HEM YENİ ÜRETİM HEM ABD VE AVRUPA ARAÇLARININ MODERNİZASYONU

T-Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tütek de Suudi Arabistan'daki birçok araç projesinde yer almak için Al Esnad ile mutabakat anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Projeler netleştikçe bunların sözleşmelere ve teslimatlara gideceğini dile getiren Tütek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu arada Suudi Arabistan'ı ve oradaki ortaklarımızı da yerlileştirme ve teknoloji transferleriyle destekleyeceğiz. Birlikte güzel bir iş modeli çıkartacağımızı umuyoruz. Türk ana yüklenicilerinin yakın gelecekte alması planlanan bazı projeler var. Biraz ona niyet biraz da ondan bağımsız yerlileştirme projelerini önemsiyorlar. Bu imzanın Suudi Arabistan'ın Genel Savunma ve Havacılık Sanayii Otoritesi (General Authority for Military Industries - GAMI) yapısı altında yapılmasının temel sebebi bu. GAMI aynı zamanda yerel alt yüklenici ağı oluşması konusunda büyük destekler veriyor. Bunun bizim projelerimize de katkı sağlayacağına inanıyoruz. FNSS, Nurol Makina gibi kıymetli müşterilerimize sunduğumuza benzer yapıda çözümler planlanıyor. Bunun yanında bazı ABD ve Avrupa menşeli araçlara yönelik yenileme projelerinin içinde de olmayı hedefliyoruz."

MZD Kurucu Genel Müdürü Mustafa Dindar, yaptıkları kablaj tasarım ve üretimiyle Türk savunma sanayisine katkı sağladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'da üretilmesi hedeflenen araçların kablaj üretiminin ülkede gerçekleştirilmesine yönelik mutabakat anlaşması imzaladıklarını bildiren Dindar, "Türk şirketlerinin hedeflediği yüksek adetli araç projeleri söz konusu. Bu projelerin hayata geçmesi halinde ciddi bir üretim gerçekleştirilecek. Artık bütün ülkeler bu tarz projelerde yerlileştirme istiyorlar. Biz de KRMC ile ortak çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- HEDEF SAYIYI ARTIRMAK

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, bu imzaların üyelerinin sahip oldukları kabiliyetlerle yurt dışına rahatlıkla çıkmaya başladıklarını gösterdiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını vurgulayan Yarsan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi çalışmaları kapsamında sunulan devlet desteklerinin de bu şekilde ticarileştiğini belirtti. Bu gelişmelerin son derece değerli olduğunu aktaran Yarsan, "IDEX'e 12'si stantlı, 26'sı kümelenme organizasyonuyla olmak üzere toplam 38 OSSA üyesi katılım sağladı. Bunlardan 3'ü anlaşma imzaladı. Bu sayıların artarak devam etmesini arzuluyoruz. Hedefimiz o yönde." dedi.



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