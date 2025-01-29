İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7737
  • EURO
    37,2535
  • ALTIN
    3177.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk devletinde keşif heyecanı! İlk kez kaya petrolü çıkaracaklar
Ekonomi

Türk devletinde keşif heyecanı! İlk kez kaya petrolü çıkaracaklar

Kazakistan'da bu yıl ilk kez kaya petrolünün çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Rezervi yaklaşık 19 milyar metreküp olan iki sahada da doğal gaz üretimine başlanacak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Türk devletinde keşif heyecanı! İlk kez kaya petrolü çıkaracaklar
ABONE OL

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, bu yıl kaya petrolü çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Bektenov, hammadde sektöründe gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ilk kez kaya petrolü üretimine başlamayı planladıklarını kaydeden Bektenov, "Bu petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım çekmek için teşvik yaratacaktır." dedi.

Bektenov, bunun yanı sıra toplam rezervi yaklaşık 19 milyar metreküp olan "Zapadnaya Prorva" ve "Barhannoe" sahalarında doğal gaz üretimine başlayacaklarını belirterek, "Karagandı bölgesinde ise 17 çeşit nadir toprak elementi bulunan büyük bir yatak keşfedildi." diye konuştu.

Başbakan Bektenov, ayrıca Karagandı bölgesinde elektrikli araçlara yönelik akü üretiminde kullanılan grafit konsantresinin üretimi için fizibilite çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Daha önce ülkede, iki büyük kaya petrolü yatağının keşfedildiği belirtilmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de dün yapılan hükümetin değerlendirme toplantısında, kaya petrolü rezervlerinin teknik olarak zor olmasına rağmen ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getirmişti.

Petrol yetmeyince rotayı Türkiye'ye çevirdiler

Plan ön sıralara çekildi! Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz jesti

Tam 75 bin varile ulaştı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.