İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3721
  • EURO
    34,7186
  • ALTIN
    2393.87
  • BIST100
    10162.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ''Türk Devletleri Ekonomi Forumu'' düzenlendi! ''Türkiye, yüksek teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir''
Ekonomi

''Türk Devletleri Ekonomi Forumu'' düzenlendi! ''Türkiye, yüksek teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir''

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Türk Devletleri Ekonomi Forumu' düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 'Türkiye'de 3 binin üzerinde savunma sanayisi şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerde yaklaşık 170 bin kişi çalışmaktadır. Türkiye, seviye atlayarak yüksek teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir. Bu, bir avantajdır. Türk devletleri, Türkiye'nin yakalamış olduğu bu tecrübeden faydalanmalıdır.' dedi.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
''Türk Devletleri Ekonomi Forumu'' düzenlendi! ''Türkiye, yüksek teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir''
ABONE OL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliğince düzenlenen forumun açılışına TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerden iş insanları katıldı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, ekonomide ve özellikle savunma sanayisinde çok önemli devrimsel dönüşümler geçirdiğini söyledi.

Özer, "Özellikle son yıllarda savunma sanayisinde sağlanan büyük ivme ve hızlanma dostlara yani Türk devletlerine güven, düşmana ise korku salmaya başlamıştır. Türkiye, her alanda sağlamış olduğu bu büyüme ve gelişmeyi Türk devletlerindeki kardeşleriyle kapsamlı bir şekilde paylaşmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Türk devletleri arasındaki bağlantısallığı artırmanın önemini vurgulayan Özer, "Sadece ekonomi alanında değil eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada ve tüm alanlarda Türk devletleri bağlantısallığı artırarak tek bir yapı olarak hareket edebilme kapasitesine ulaşacaktır. Türk devletleri arasındaki bağlantısallık ne kadar artarsa ekonomide, eğitimde, kültürde, savunma sanayisinde ortak hareket edebilme kabiliyeti de o kadar artacaktır." dedi.

Özer, "Türk devletleri, sorunlarını bütüncül şekilde çözmeli, zayıf noktalarını diğer Türk devletlerinin güçlü noktalarıyla telafi etmelidir. Her geçen gün yeni savaşların ortaya çıktığı günümüz koşullarında birlikteliği güçlendirmenin Türk devletleri için çok kritik olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE, YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin 1,3 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olduklarına fakat kendi aralarındaki ticaretin bu rakamın sadece yüzde 3,5'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bağcı, "Ne yapıp edip bizim bunu (karşılıklı ticaret hacmini) öncelikle iki katına çıkarmamız lazım. Kendi aramızdaki ticareti artırmak kadar bu coğrafyanın yatırım ortamını da zenginleştirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik başarılarına, özellikle de savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Bağcı, "Türkiye'de 3 binin üzerinde savunma sanayisi şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerde yaklaşık 170 bin kişi çalışmaktadır. Türkiye, seviye atlayarak yüksek teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmiştir. Bu, bir avantajdır. Türk devletleri, Türkiye'nin yakalamış olduğu bu tecrübeden faydalanmalıdır." diye konuştu.

Forum, farklı sektörlerden temsilcilerin sunumu ve iş insanlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.