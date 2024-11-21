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Ekonomi

Türk devletlerinden lojistik için güç birliği! OTS-URTA kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin taşımacılık dernekleri bir araya gelerek Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliğini (OTS-URTA) kurdu.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Türk devletlerinden lojistik için güç birliği! OTS-URTA kuruldu
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk devletlerinin yer aldığı Orta Kuşak'taki gelişmeler dünyada yakından takip edilirken Türk Devletleri Teşkilatına üye devletler harekete geçerek lojistik için güç birliği yaptı.

Bu kapsamda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan taşımacılık derneklerinin ortaklığıyla kurulan OTS-URTA için imzalar atıldı. Logitrans Fuarı'nda düzenlenen imza törenine Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de katıldı.

Birliğin kuruluş belgesine, Türkiye'den Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Azerbaycan'dan ABADA Başkanı Habib Hasanov, Özbekistan'dan AIRCUZ Başkanı Sanjar Pulatov ve Türkmenistan'dan THADA Başkanı Bekmurat Eyerbediyev imza atarken, törene katılamayan Kırgızistan'dan AIRTO-KR ve Kazakistan'dan KAZOTO dernekleri ise imzalarını diplomatik yoldan atacak.

- "BU DERNEK, ÜYE DEVLET BAŞKANLARININ KARARLILIĞININ KANITIDIR"

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, imza törende yaptığı konuşmada, OTS-URTA'nın üye devlet başkanlarının kararlılığının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Ömüraliyev, "OTS-URTA'nın kurulmasıyla, 'Türk Bölgesi'nde kara yolu taşımacılığı sektörünün karşılaştığı zorlukların ele alınmasında önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Bu platform paydaşlar arasında yapıcı diyaloğu kolaylaştıracak, pratik çözümler önerecek ve Orta Koridor gibi ulaşım koridorları arasında daha güçlü bağlantılar kurulmasını teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras da Türk dünyası arasında tedarik zincirinin güçlendirmenin büyük önem kazandığı bir dönemde OTS-URTA'nın hayata geçmesinin bölge için önemli bir fırsat sunacağını kaydetti.

Aras, "Tüm dünya tedarik zinciri kesintilerinin farkında ve deniz koridorlarında olan kesintilerin, uluslararası kara yolu taşımacılığıyla gerçekleştirilmesini ve ikame etmesini talep ediyor. Bu ihtiyaç, daha önce Türk coğrafyası üzerinden devam eden tarihi İpek Yolu koridorunun, bizlerin ortaklığıyla ve çabasıyla canlandırılmasını elzem kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Koridor'un taşımacılık ve ticarette daha fazla kullanılması için bu oluşuma ihtiyaç olduğuna işaret eden Aras, Orta Asya bölgesinde ulaşım ve lojistik bağlantılarının geliştirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Aras, "Taşımacılık yönetmeliklerinin ve mevzuatlarının düzenlenmesi ve uyumlaştırılması için ortak çalışmalar yapacağız. Üye devletler ve kilit paydaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesini sağlayacağız. Taşımacılık ve gümrük faaliyetlerindeki idari engellerin ele alınması ve ortadan kaldırılması için öneriler geliştireceğiz. Bölge ulaştırma ağlarının ve koridorlarının küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunun teşvik edilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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