Türk dizileri dev kongreyi İstanbul’a taşıdı

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Serhat Bor, kongrenin İstanbul’a olmasında Türk dizilerinin büyük etkisi olduğunu söyledi. Bor “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi. Bor şunları söyledi: “Pakistan’dan Amerika’ya, pek çok meslektaşım veya yakınları, Türk dizilerinin fanı. Pakistan’a gitmiştim; bir meslektaşım, bana bir dizinin sonraki bölümlerini sordu, şaşırdım. Lübnanlı başka bir meslektaşımın kızı, sırf dizileri daha kolay izleyebilmek için Türkçe öğrenmeye başlamış. 170 ülkede gösteriliyor bizim diziler. İlk kez bilim dünyasına da katkısını görmüş olduk.”

5 BİN KİŞİ GELDİ

Serhat Bor, bugün sona eren kongre ile ilgili “Kongreye 95 ülkeden 2 bin 260 kişi katıldı. Bin 25 özet bildiri gönderildi. Bu rakamların Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Bor, kongrenin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere hizmet ettiğini belirterek, “Kongrenin, Türkiye’nin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki liderlik pozisyonuna katkı sağlayacağını umuyoruz. Tabii ülkemize ciddi bir ekonomik katkısı da oldu. Kongreye katılan 2 bin 260 kişi, ailesiyle gelenleri de sayarsak 4-5 bin kişi İstanbul’a geldi. Sadece Bangladeş’ten 85 kişi geldi” diye konuştu.