Ekonomi

Türk dünyası finans gücünü birleştiriyor: Ortak ödeme sistemi geliyor

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'nin 6'ncı zirvesinde, bölgesel finansal entegrasyonu güçlendirecek dijital dönüşüm, ortak ödeme sistemleri ve fintek iş birlikleri ele alındı.

25 Nisan 2026 Cumartesi 00:29
Türk dünyası finans gücünü birleştiriyor: Ortak ödeme sistemi geliyor
TBB açıklamasına göre, konsey, Türk coğrafyasında finansal entegrasyonu derinleştirecek dijital dönüşüm stratejilerini, ortak ödeme sistemlerini ve fintek iş birliklerini masaya yatırdı.

Türkiye Bankalar Birliğinin sekretaryasını yürüttüğü TDBBK toplantısı, Alpaslan Çakar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye banka birliklerinin temsilcileri toplantıya katılım sağladı.

Konsey toplantısında, yıl içinde yürütülen faaliyetler ile gelecek döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi. Üye ülke banka birlikleri temsilcileri, kendi ülkelerindeki bankacılık ve finans sektörlerine ilişkin güncel gelişmeleri paylaşarak, gelecek dönemdeki ortak çalışma alanlarına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, Türk dünyasında faaliyet gösteren banka birliklerini bir araya getirerek bölgesel finansal iş birliğini güçlendirmeyi, bilgi ve deneyim paylaşımını kurumsallaştırmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ NESİL FİNANSAL ALTYAPILAR BÖLGESEL ENTEGRASYON AÇISINDAN KRİTİK BİR ROL OYNUYOR"

Açıklamada zirve ile eş zamanlı olarak düzenlenen 2. Orta Asya Finans ve Bankacılık Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Alpaslan Çakar, Türk Devletleri'nin sahip oldukları ekonomik potansiyel, coğrafi yakınlık ve birbirini tamamlayan yapılarıyla güçlü bir finansal entegrasyon zemini sunmakta olduğunu ifade etti.

Çakar, konseyin bankacılık sektörleri arasında bilgi paylaşımını artıran, ortak projeleri teşvik eden ve finansal iş birliğini kurumsallaştıran önemli bir platform haline geldiğine işaret ederek, dijital dönüşümün ve yeni nesil finansal altyapıların bölgesel entegrasyon açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ödeme sistemleri ve finansal teknolojilerdeki gelişmelerin iş birliği imkanlarının daha da arttığını ifade eden Çakar, açık bankacılık uygulamaları ve fintek iş birliklerinin finansal hizmetleri daha erişilebilir, kapsayıcı ve verimli hale getirdiğini vurguladı.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyinin 7'inci zirvesi, TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

