14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8096
  • 6,4434
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

‘Türk ekonomisi ile ilgili gerçek dışı haberler yapılıyor’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 2012 yılından bu yana düzenlediği ‘Çin’i Anlamak, Çin ile İş Yapmak’ başlıklı konferans dün İstanbul’da yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zirvede Türkiye’nin yıllardır dert yandığı ‘Türk ekonomisine ilişkin kara propaganda’ ilk kez bir yabancı tarafından da dile getirildi. Toplantıda konuşan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng yabancı basının Türk ekonomisi ile ilgili olumsuz haberlerini eleştirdi. Songfeng Türkiye ekonomisinin olumlu olduğuna inandıklarını ancak dünyadaki bazı medya kuruluşları dikkati çekmek için gerçekten uzak haberler yaptıklarını anlattı. Bu haberlerin tam anlamıyla gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Songfeng, “Çinli iş arkadaşlarımızın Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru bilgi almalı. Dünyada bazı medya organları sadece kendi tarafına bakarak başkaları hakkında yanlış bilgileri aktarıyorlar” diye konuştu.

Konferansta çeviri krizi

TÜSİAD’ın etkinliğine eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı ancak konuşamadı. Kürsüye çıktığında Almanca konuşmasına başlayan Wulff’un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff’a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff  “Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Burada çeviri yapılacaktı. Bir sonraki tartışmaya bensiz dvam edin” diyerek kürsüden indi.

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Marmara'da art arda korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

Marmara'da art arda korkutan deprem! Birçok ilden hissedildi

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA