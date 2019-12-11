‘Türk ekonomisi ile ilgili gerçek dışı haberler yapılıyor’

Zirvede Türkiye’nin yıllardır dert yandığı ‘Türk ekonomisine ilişkin kara propaganda’ ilk kez bir yabancı tarafından da dile getirildi. Toplantıda konuşan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng yabancı basının Türk ekonomisi ile ilgili olumsuz haberlerini eleştirdi. Songfeng Türkiye ekonomisinin olumlu olduğuna inandıklarını ancak dünyadaki bazı medya kuruluşları dikkati çekmek için gerçekten uzak haberler yaptıklarını anlattı. Bu haberlerin tam anlamıyla gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Songfeng, “Çinli iş arkadaşlarımızın Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru bilgi almalı. Dünyada bazı medya organları sadece kendi tarafına bakarak başkaları hakkında yanlış bilgileri aktarıyorlar” diye konuştu.

Konferansta çeviri krizi

TÜSİAD’ın etkinliğine eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı ancak konuşamadı. Kürsüye çıktığında Almanca konuşmasına başlayan Wulff’un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff’a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff “Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Burada çeviri yapılacaktı. Bir sonraki tartışmaya bensiz dvam edin” diyerek kürsüden indi.