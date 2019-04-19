Türk ekonomisine saldıran FT'ye Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Sen ne yazarsan yaz Türkiye dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta Financial Times (FT) olmak üzere Batı medyasında Türk ekonomisine yönelik yapılan saldırılara sert tepki gösterdi. Memur-Sen Konfederasyonu’un Genel Hizmet Binası’nı hizmete açan, ardından da yine Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar’ Konferansı’na katılan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada İngiliz FT’ye “Sen ne yazarsan yaz Türkiye dimdik ayaktadır” diye seslendi. FT, önceki gün yer alan bir haberinde, Merkez Bankası’nın döviz rezervini şişkin gösterdiğini yazmıştı.

107 ÜLKEDEN KATILIM

Konuşmasına Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak başlayan Erdoğan “Haziran ayında Cenevre’de düzenlenecek 100. yıl zirvesine, eğer programım el verirse ben de katılmayı arzu ediyorum” dedi. Konferansa katılmak için 107 ülkeden gelen misafirlerin Türkiye’yi ilk elden tanıma fırsatı bulacağını belirten Erdoğan, “Türkiye’yi, Türk milletini ve demokrasi mücadelesini çok yakından görme imkanı bulacaksınız. Bu tecrübenin en az konferansta konuşulacak başlıklar kadar değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

PAÇAVRALARA ALIŞTIK

Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda, uluslararası boyutu da olan çok yönlü bir karalama kampanyasına maruz kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla alakalı batı dünyasının belli kesimleri, tüm medya organlarıyla adeta ekonomimizi çökmüş, bitmiş gibi göstermenin gayreti içerisine giriyor. Ne yapsanız yapın, hangi başlığı atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır ve güçlenerek de yoluna devam edecektir. Bu medyaya, bu paçavralara alıştık, bunları yutmuyoruz. Her zaman bunlar, bu başlıkları atacaklardır ama biz yolumuza dimdik durarak devam edeceğiz. ‘Financial Times, böyle yazmış’... Sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Alışacaklar ve Türkiye’nin gücünü kabul edecekler. Bunlar ilk defa bu başlığı atmıyor, her zaman bu başlıkları attılar. Bundan sonra da atacaklar, bunları da iyi bileceğiz. Bunlar, yeri gelir bakarsınız madalya dağıtırlar, yeri gelir bu tür başlıkları atarlar. Ülkemiz güçlü bir şekilde güçlenerek yoluna devam ediyor.”

SALDIRI DOZU ARTIYOR

Türkiye aleyhinde yürütülen kampanyanın asıl sebebinin, Suriye, Filistin, Yemen ve Mısır konularındaki duruşu ile yükselen İslam düşmanlığı konusundaki duyarlılığı olduğunun farkında olduklarını bildiren Erdoğan, “Küresel adaletsizlikler konusunda biz sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor. Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standarda dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi sen tanıdın mı? Senin ülkende şu anda ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım” dedi.

KATILIMCILARA ÇAĞRI

Erdoğan konuşmasında katılımcılara da çağrı yaptı Erdoğan “Biz, ülkemizle ilgili meselelerin önyargılara kurban edilmek yerine vicdan, akıl ve adalet terazisinde tartılarak karar bağlanmasını istiyoruz. Özellikle bugün aramızda bulunan, uluslararası kuruluşların temsilcileri olan misafirlerimizden bilgi kaynaklarını çeşitlendirerek, hakkaniyetti elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Ülkemizdeki uygulamalarla ilgili gündeme gelecek her türlü konuda soru işaretlerini gidermek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.