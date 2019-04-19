Türk ekonomisine saldıran FT'ye Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Sen ne yazarsan yaz Türkiye dimdik ayakta
Batı medyasının ekonomiyi çökmüş gösterme çabasında olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, her fırsatta saldıran İngiliz gazetesi FT’ye “Sen ne yazarsan yaz Türkiye dimdik ayaktadır” diye seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta Financial Times (FT) olmak üzere Batı medyasında Türk ekonomisine yönelik yapılan saldırılara sert tepki gösterdi. Memur-Sen Konfederasyonu’un Genel Hizmet Binası’nı hizmete açan, ardından da yine Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar’ Konferansı’na katılan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada İngiliz FT’ye “Sen ne yazarsan yaz Türkiye dimdik ayaktadır” diye seslendi. FT, önceki gün yer alan bir haberinde, Merkez Bankası’nın döviz rezervini şişkin gösterdiğini yazmıştı.
107 ÜLKEDEN KATILIM
Konuşmasına Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak başlayan Erdoğan “Haziran ayında Cenevre’de düzenlenecek 100. yıl zirvesine, eğer programım el verirse ben de katılmayı arzu ediyorum” dedi. Konferansa katılmak için 107 ülkeden gelen misafirlerin Türkiye’yi ilk elden tanıma fırsatı bulacağını belirten Erdoğan, “Türkiye’yi, Türk milletini ve demokrasi mücadelesini çok yakından görme imkanı bulacaksınız. Bu tecrübenin en az konferansta konuşulacak başlıklar kadar değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
PAÇAVRALARA ALIŞTIK
Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda, uluslararası boyutu da olan çok yönlü bir karalama kampanyasına maruz kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla alakalı batı dünyasının belli kesimleri, tüm medya organlarıyla adeta ekonomimizi çökmüş, bitmiş gibi göstermenin gayreti içerisine giriyor. Ne yapsanız yapın, hangi başlığı atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır ve güçlenerek de yoluna devam edecektir. Bu medyaya, bu paçavralara alıştık, bunları yutmuyoruz. Her zaman bunlar, bu başlıkları atacaklardır ama biz yolumuza dimdik durarak devam edeceğiz. ‘Financial Times, böyle yazmış’... Sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Alışacaklar ve Türkiye’nin gücünü kabul edecekler. Bunlar ilk defa bu başlığı atmıyor, her zaman bu başlıkları attılar. Bundan sonra da atacaklar, bunları da iyi bileceğiz. Bunlar, yeri gelir bakarsınız madalya dağıtırlar, yeri gelir bu tür başlıkları atarlar. Ülkemiz güçlü bir şekilde güçlenerek yoluna devam ediyor.”
SALDIRI DOZU ARTIYOR
Türkiye aleyhinde yürütülen kampanyanın asıl sebebinin, Suriye, Filistin, Yemen ve Mısır konularındaki duruşu ile yükselen İslam düşmanlığı konusundaki duyarlılığı olduğunun farkında olduklarını bildiren Erdoğan, “Küresel adaletsizlikler konusunda biz sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor. Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standarda dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi sen tanıdın mı? Senin ülkende şu anda ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım” dedi.
KATILIMCILARA ÇAĞRI
Erdoğan konuşmasında katılımcılara da çağrı yaptı Erdoğan “Biz, ülkemizle ilgili meselelerin önyargılara kurban edilmek yerine vicdan, akıl ve adalet terazisinde tartılarak karar bağlanmasını istiyoruz. Özellikle bugün aramızda bulunan, uluslararası kuruluşların temsilcileri olan misafirlerimizden bilgi kaynaklarını çeşitlendirerek, hakkaniyetti elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Ülkemizdeki uygulamalarla ilgili gündeme gelecek her türlü konuda soru işaretlerini gidermek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.
KIZGIN DEMİRİ SOĞUTMA ZAMANI
İçinde bulunulan hassas dönemde siyasetçilerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin önem arz ettiğine işaret eden Erdoğan, “İnşallah böyle bir döneme girdiğimize inanıyorum. Ülkemizin önünde 4 buçuk yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. 82 milyon olarak bu dört buçuk yıllık dönemi, en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir” değerlendirmesinde bulundu.
KESİNTİSİZ 4.5 YIL
Erdoğan, gelecek 4.5 yıllık süreçte gayelerinin, milletin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak, devletin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak olduğunu bildirdi. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, savunma sanayi, ihracat ve turizmde yakalanan ivmeyi diğer alanlarda da gerçekleştireceklerini anlattı. Şu anda turizmde yüzde 50 bandına ulaşmakta olan bir Türkiye bulunduğunu belirten Erdoğan, “İnşallah bu yüzde 50’nin de üzerine çıkacak. Bu çok çok önemli bir sıçrama. Savunma sanayinde göreve geldiğimizde yüzde 20 bandında olan yerli üretimde bir Türkiye vardı. Şimdi ise yüzde 68’e ulaşmış bir Türkiye var. Hedef çok daha ilerilere ulaşmak” diye konuştu.
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