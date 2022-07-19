Türk esnaftan tepki yağıyor: Kokoreç varken Yunanistan var mıydı acaba?

Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya kaldı. Daha önce Türk mutfağındaki bir çok ürüne göz diken Yunanistan, şimdi de kokoreçin onlara ait olduğunu savundu. İsmini de 'kokretsi' olarak değiştirdi.

SOKAK LEZZETİ KOKOREÇE YUNANİSTAN GÖZ DİKTİ

İşte vatandaş ve esnaftan gelen tepkiler:

Defalarca karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan yeniden karşı karşıya geldi, peki kokoreç Türklerin mi Yunanlıların mı?

Esnafın kokretsi tepkisi güldürdü, "Yunanistan'daki şefler bizim yemeğimiz diyor. Onların bakış açısına göre her şey onların, İstanbul da onların'

KOKOREÇ ESNAFI TEPKİLİ

"Bizde kokoreç varken Yunanistan var mıydı acaba"

"Yok canım daha neler o ancak Recep İvedik'in filmindeki gibi komik olur'

"Ne zamandan beri geleneksel yemeği olmuş buradan onlara sesleniyorum, 40 senedir biz burada bu işi yapıyoruz yani hemen buldumculuk kokoreç bizim ki koyunca onların mı oluyor her şey?"