Türk Eximbank'a Hartum daveti
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Sudanlı girişimciler tarafından Hartum’a davet edildi.
- AA
Türk Eximbank açıklamasında, "Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Sayın Saoud Mamoun Elberier’in daveti üzerine; Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım, ülkemiz ve Sudan arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Sudan’ın başkenti Hartum’a bir ziyaret gerçekleştirecek olup, Sudanlı özel sektör firma temsilcileri ve ticari bankalar ile görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.
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