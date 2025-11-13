Türk firmaları için kritik öneme sahip! Ortak komite kararı imzalandı

Resmi programı kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Bolat, beraberindeki heyet ile Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı'na geldi.

Bolat, mevkidaşı Kosarac tarafından karşılandı. İki ülke heyetleri, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve sektörel işbirliği alanlarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından Bolat ve Kosarac, "Menşe Kurallarının Güncellenmesine Dair Pan-Avrupa Akdeniz Konvansiyonu Ortak Komite Kararı"nı imzaladı.

Bolat, anlaşmaya dair, "2003 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi niteliğindeki bu karar ile firmalarımızın sanayi ürünlerinde daha esnek menşe kurallarından yararlanması ve Avrupa-Akdeniz havzasındaki çapraz kümülasyon mekanizmasını daha etkin biçimde kullanması mümkün hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini aktaran Bolat, attıkları adımla ticari ilişkilerin de artacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Bolat ve beraberindeki heyet daha sonra Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinde yapılan duaya katıldı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarının, ekonomik işbirlikleriyle daha da pekiştirilmesi yönünde karşılıklı güçlü iradeyi sürdüreceklerini belirtti.