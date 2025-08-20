Karpowership'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta imzalanan anlaşmayla, Basra'da yer alan Khor Al Zubair ve Um Kasr limanlarında demirleyecek yüzer enerji santralleri aracılığıyla bölgenin elektrik ihtiyacını karşılanacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkeye powership konseptiyle enerji sağlayan Karpowership, bu ülkelerin arasına Irak'ı da ekledi.

Şirket, iştiraki BKPS ile Irak Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Basra'da konuşlandıracağı iki enerji gemisiyle 590 megavat elektrik üreterek Irak halkının kullanımına sunacak.

Proje kapsamında, Karpowership'in iki enerji gemisinin ağustosta Basra'da elektrik üretimine başlaması hedefleniyor.

KARPOWERSHİP DÖRT KITADA ENERJİ ÜRETİYOR

İlk aşamada 71 gün olarak imzalanan anlaşmanın süresi Irak'ın enerji ihtiyacı devam ettiği taktirde uzatılabilecek.

Yüzer enerji santralleri alanında dünya lideri olan Karpowership dört kıtada enerji üreterek sürdürülebilir çözümler üretmeye ve toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.

Şirket bu projeyle, Irak'ın enerji arz güvenliğini desteklerken aynı zamanda hızlı, güvenilir ve esnek enerji çözümleri konusundaki küresel liderliğini de pekiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, dünyanın dört kıtasında 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100'ünü karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karpowership olarak, dünyanın dört bir yanında enerjiye erişimin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Toplam kurulu gücü 10 bin megavatı aşan filomuzun hızlı ve esnek yapısı sayesinde, acil elektrik ihtiyacı olan bölgelere çok kısa sürede istikrarlı çözümler sunabiliyoruz. Orta Doğu'daki her geçen gün artan enerji ihtiyacına da hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm sunmaya hazırız. İştirakimiz BKPS ile Basra'da hayata geçireceğimiz bu proje, şirket olarak küresel enerji güvenliğine sunduğumuz katkının bir başka somut örneğidir."