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Ekonomi

Türk Hava Yolları yeni hava kargo şirketi kuracak! Açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketi kurulacağını duyurdu.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:16
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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

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