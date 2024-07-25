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Ekonomi

Türk Hava Yolları yeni şirketi duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, 2,5 milyar lira sermayeli THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları yeni şirketi duyurdu
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Türk Hava Yollarının, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket 'THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi' unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

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