İGA ile uluslararası alanda özel havacılık ve uçuş destek hizmetleri sunan Dubai merkezli küresel şirket JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası ticari uçuş yolcularına hız, konfor ve ayrıcalık odaklı bir seyahat deneyimi sunmayı hedefleyen, Türk misafirperverliği ile uluslararası standartları tek çatı altında buluşturan terminal, Türkiye'nin "marka değerine" katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olarak tanımlanıyor.

Seyahat deneyimini üst seviyeye taşıyarak İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi beklenen terminalin açılışında konuşan Uraloğlu, bu açılışla Türk havacılığının vizyonuna yepyeni ve çok anlamlı bir halka daha eklediklerini belirterek, bu stratejik yatırımla ülkenin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdıklarını söyledi.

Havalimanlarının artık çağdaş dünyanın kalbi gibi işlediğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam kesişim noktasında bulunduğunu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, avantajlı coğrafi konumunun Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri olmaya son derece müsait kıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda hayata geçirdikleri cesur ve vizyoner politikalarla Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini vurguladı.

Aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseltildiğine işaret eden Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayıyı yakında 60'a taşıyacaklarını söyledi.

Uraloğlu, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız yaklaşık 34,5 milyon iken, 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyona yükselerek Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu başarıyla Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanı'mız tek başına 2025'te yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet vererek Türkiye nüfusuna yakın bir yolcu kitlesini ağırladı." diye konuştu.

"BU YIL YAKLAŞIK 270 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirveye oynayan ve kargo taşımacılığında lider konumuna yükselen İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin küresel arenadaki vitrini olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu yıl (hava yolunda) yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Halimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayımız ülkemiz genelinde yaklaşık 49 milyonu aşmış durumda. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 45,2 milyondu. İstanbul Havalimanı'mızda da aynı dönemde yaklaşık 18 milyondan 19,1 milyon yolcuya yüzde 6'lık bir artışı gerçekleştirmiş olduk. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz."

"İSTANBUL'U ÖZEL JET TRAFİĞİNDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, tüm bu gelişmelerin üzerine İGA Genel Havacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını özel havacılıkta da taçlandırdıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı'mız şimdi bu genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor. JETEX-İGA işbirliğiyle İstanbul, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz, genel havacılıkta da yeni bir boyut kazanıyor. JETEX'in Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesi ile İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir."

Uraloğlu, bu terminalin devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacağını belirterek, "Bu nedenle bu terminal sıradan bir tesis değil, İstanbul Havalimanı'mızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır." diye konuştu.

ÖZEL DİNLENME ALANLARINDAN PREMİUM BEKLEME SALONLARINA ÜST DÜZEY HİZMET

Bakan Uraloğlu, terminalin, şehrin sembollerinden biri olan nazende çiçeğinden ilham alınarak doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle tasarlandığını, burada süitlerde özel oturma ve dinlenme alanlarının, yemek bölümlerinin, kişisel bakım imkanlarının, premium bekleme salonlarının ve hızlı pasaport-güvenlik geçiş noktalarının yer aldığını söyledi.

Bu terminalin özel üyelere uçuş öncesi ve sonrası kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Hem özel jet yolcuları hem de ticari uçuşlarda konfor arayan yolcularımız rezervasyon yaparak bu üst düzey hizmetten yararlanabilecektir. Küresel havacılıkta zorlukların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu yatırım, Türkiye'nin 'güvenli liman' konumunu da bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın genel havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini, bu yatırımın ilk başta 150 kişi istihdam edecek olmasının bile çok önemli olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ile JETEX Kurucusu ve CEO'su Adel Mardini terminalin açılış kurdelesini kesti.

Uraloğlu, kurdele kesimi sonrası terminalde incelemelerde bulundu.