Türk İHA'larına övgü: Türkiye artık oyun kuran taraf

İspanya basını Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) alanındaki hamleleri ile ilgili bir analiz yayımladı.

"Türkiye, Latin Amerika'da insansız hava aracı pazarını genişletmek istiyor" başlıklı analiz yazısında Türkiye'nin küresel İHA pazarında elde ettiği tarihi başarıya dikkat çekildi.

Türk savunma sanayiinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığı belirtildi.

Türkiye'nin bugün dünya İHA ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini elinde bulundurduğunun altını çizen İspanya basını, "Türk İHA'ları şu anda Ukrayna'dan Polonya'ya, Katar'dan Azerbaycan'a kadar 37 ülkede aktif olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Analizde "Bu başarının defalarca kanıtlanması, Türkiye'yi sadece üretici değil, modern savaşın ritmini belirleyen bir ülke haline getirdi. Küresel İHA pazarı hızla büyüyen Türkiye, oyunun kurallarını belirleyen bir aktör. Türkiye artık sadece rekabet eden değil, oyun kuran taraf" denildi.