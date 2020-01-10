İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8765
  • EURO
    6,5205
  • ALTIN
    293.023
  • BIST100
    118856
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk-İngiliz ticari ilişkilerine ''Kraliyet onayı''
Ekonomi

Türk-İngiliz ticari ilişkilerine ''Kraliyet onayı''

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye -İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü.

AA10.01.2020  14:40 - Güncelleme: 10.01.2020  14:40

Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı OBE ile ödüllendirildi.

İlham verici iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden dolayı üstün ödüle layık görülen Gaunt’a madalyası gelecek aylarda İngiltere’de düzenlenecek resmi bir törenle verilecek.

Gaunt , OBE nişanı ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bu ödül, BCCT'nin son 7 yılda İngiltere'nin toplam ihracatına ve özellikle Türkiye ile olan ticaretimize sağladığı katkının bir meyvesi. Bu sürece, yönetim kurulu üyelerimiz ve BCCT ekibimiz, İstanbul'daki İngiliz Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği'nde bulunan Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) çalışma arkadaşlarımızın desteği ve katkısı paha biçilmez. Tüm paydaşlarımıza ve BCCT üyelerine yolculuğumuza katılımları ve gönülden bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu ödül benim adıma olmakla birlikte, BCCT' nin 2020'de sürdüreceği başarıyı da temsil ediyor.” 

Üstün hizmet madalyası OBE, Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire), İngiltere'de 1917'de Kral V. George tarafından başlatılan, askeriye, kamu, iş dünyası, medya ya da sivil toplum kuruluşlarında başarılı hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacıyla verilen liyakat nişanının ikinci seviyede olanı.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.