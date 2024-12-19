TÜRK-İş asgari ücret teklifini açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, komisyonda bulunan asgari ücretli 4 çalışan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Atalay, komisyon toplantılarına katılan 4 asgari ücretlinin imzaladığı asgari ücret talebinin bulunduğu zarfı açarak okudu. Atalay, "Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 TL olmaktadır. Enflasyon üzerine refah parayı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Atalay, sorular üzerine, "Bugüne kadar işverenden ve hükümetten teklif bekledik. Bir sonraki toplantının tarihini bilmiyorum ama rakam bu." diye konuştu.