''Türk iş dünyasını Libya'ya yatırıma davet ediyoruz''

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:58

MARİŞ açıklamasına göre, Derneğin, bu ayki Cumartesi Buluşmaları toplantısında Libya'daki son gelişmeler ve Türk iş dünyasını bekleyen fırsatlar masaya yatırıldı. Bu ay "Sektör Buluşmaları" üst başlığıyla düzenlenen toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçıları arasında yer alan Karanfil Group'un Yönetim Kurulu Başkanı, Mardinli girişimci Murtaza Karanfil konuk oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Akkuş, 1980'li yılların sonunda kendi firması ile Libya'ya ihracat yaparak bölgeyle ticari trafiği başlattıklarını kaydetti.



- "MARDİNLİ ÜRETİR, GELİŞTİRİR, ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜ EKONOMİK BİR DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜR"

Akkuş, Mardinli iş insanlarının Mardin'in dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, "Mardinli üretir, geliştirir ve ürettiği ürünü ticarileştirerek ekonomik bir değere dönüştürür. Hemşerimiz bilim insanı Aziz Sancar'ın da dediği gibi, 'Mardinli yeteneğe ya da şansa değil, çalışmaya inanır. Türkiye'ye kazandırır, dünyaya meydan okur.' Mardin'den çıkmış ve dış ticaret-kargo sektöründe kurduğu Karanfil Group markasıyla başta Libya olmak üzere Türkiye'nin geleneksel hinterlandında yükselen bir oyuncuya dönüşmüş Murtaza Karanfil de öyledir. Karanfil, Libya'da yeni kurulan hükümetle en üst düzeyde ilişkiler geliştirdiği gibi, orada önemli bir lojistik merkezinin kurulması yönünde de çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

MARİŞ üyelerinin üçte birine yakının özellikle Beyazıt ve Laleli bölgesinde dış ticaret-kargo ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterdiğini aktaran Abdülkadir Akkuş, MARİŞ üyelerinin en çok ihracat yaptığı pazarların sırasıyla Irak, Cezayir ve Libya olduğunu ifade ederek, "Türk iş dünyasını da Libya'ya yatırıma davet ediyoruz." dedi.



Murtaza Karanfil ise Libya'nın nüfusu 6 milyon olsa da nüfusunun çok üzerinde ürün aldığını belirterek, "Libya bölgenin Afrika'ya açılan kapısıdır. Beyazıt-Laleli bölgesinde iş yapan her Mardinli, geçmişte muhakkak Libya'nın bereketinden faydalanmıştır. Mardinli iş insanlarının avantajı Arapça bilmesidir. Bu nedenle Libya, Cezayir pazarlarına hızlı girmiştir. Ancak pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları, ikili ilişkilere dayalı ticaret yapan Orta Doğu-Afrika dünyasına erişimimizi kısıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

- "LİBYA'DA TÜRKLER İÇİN GÜVENLİK SORUNU YOK"

Türkiye'nin Libya'ya 2 milyar dolar civarında bir ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Karanfil, "Ancak ülkede 100-120 milyar dolar civarında bir para var. Dolayısıyla Libya'da Türkiye'nin de desteğiyle, kurumsal altyapı yerleşirse 10 milyar dolar ihracat yapmak işten bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da yapısal siyasi ve ekonomik sorunların süreceğini, ülkenin düzeleceği günleri beklemeden fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirten Karanfil, ülkede iş yapmak isteyen Türkler için güvenlik sorunu olmadığını, işini iyi yapan, hizmet eden Türk tüccarlarının Libyalılar tarafından korunduğunu kaydetti.

Murtaza Karanfil ayrıca Libya'da inşaat ve konut sektörünün büyük fırsatlar sunduğunu, Libya'da Türk özel sektörünün inşaatın yanı sıra petrol, petro-kimya, madencilik gibi katma değerli sektörlere yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

