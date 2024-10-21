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Ekonomi

Türk iş insanları için Afrika'da önemli fırsat! TABA Başkanı Akbulut açıkladı

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Bursalı iş insanları ile Afrika'da ticaretin ipuçlarını paylaştı.

21 Ekim 2024 Pazartesi 21:00 - Güncelleme:
Türk iş insanları için Afrika'da önemli fırsat! TABA Başkanı Akbulut açıkladı
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TABA (Türk Afrika İş Adamları Derneği) Başkanı Fatih Akbulut, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 19:00'da, RUMELİSİAD'da Bursalı sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Afrika ülkeleri ile ticaret yapan ya da bu kıtaya açılmayı hedefleyen iş insanlarına yönelik düzenlenen bu özel etkinlikte, Akbulut, Afrika kıtası ile ilgili uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

TABA'nın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği 200'ün üzerinde organizasyonun kazandırdığı Afrika tecrübeleri ve Akbulut'un 15 yılı aşkın süredir Afrika kıtasında yaşadığı deneyimlere dayanan önemli bilgiler bu buluşmanın merkezinde yer aldı. Ayrıca, Kasım 2024'te İstanbul'da düzenlenecek olan Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX) hakkında da önemli bilgiler aktarıldı. Akbulut, Türk sanayici ve iş insanlarının Afrika ile ticaret yaparken karşılaşabileceği zorlukları nasıl aşabileceklerine dair stratejik öneriler sundu.

Özellikle, kıtanın kültürel ve sosyolojik farklılıklarının nasıl kolaylıkla yönetilebileceği, potansiyel iş ortaklıklarının doğru şekilde kurulabilmesi ve karşılaşılabilecek sorunların pratik çözümleri gibi önemli ipuçları etkinlikte ele alındı.

Söz konusu bu etkinliğin, Afrika pazarına giriş yapmak isteyen ya da mevcut işlerini kıtada genişletmek isteyen iş insanları için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

  • TABA Başkanı
  • Afrika Ticareti
  • İş İpuçları

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