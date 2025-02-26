Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEİK heyeti Guatemala'ya iş ziyaretinde bulundu.

Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Julio Orozco ticaret, yatırım, turizm ve stratejik sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Guatemala'yı ziyaret eden DEİK heyetini 24 Şubat'ta kabul etti.

Görüşmeye; Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, DEİK Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler İş Konseyleri Başkan Yardımcısı İlter ve Guatemala Ticaret Birlikleri Koordinasyon Komitesi (CACIF) Koordinatörü Marco Solares katıldı.

DEİK ile Guatemala Ticaret Odası arasında imzalanan mutabakat zaptında da taraflar arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İKİLİ SİYASİ İSTİŞARELER

Büyükelçi Balkan ve Guatemala Dışişleri Bakanlığı İkili Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Lynsay Hernandez de Munoz, 21 Şubat'ta Guatemala'da düzenlenen Türkiye-Guatemala Siyasi İstişare Mekanizması 3. Toplantısı'na başkanlık etti.

Balkan ve de Munoz, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek kültür, turizm, ticaret, yatırım ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ilkelerinin ehemmiyetine işaret eden Balkan ve de Munoz, küresel ve bölgesel meselelerde ortak çalışma mesajı verdi.