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Ekonomi

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ''Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler.' dedi.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
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Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, çalışanların insanca bir ücreti hak ettiklerini ve beklediklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET DESTEK VERİLMELİ

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre haziranda "açlık sınırı"nın 6 bin 391 lira olduğunu anımsatan Irgat, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."

ENFLASYON VE ALIM GÜCÜNÜN DİKKATE ALINACAK

Irgat, "Komisyonda, net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı. İşveren tarafı da net bir rakam söylemedi. Biz enflasyon ve alım gücünün dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedik." dedi.

Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.

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