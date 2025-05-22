Balıkesir'e Moldova'nın Türkiye'deki 7'nci fahri konsolosluğunu açmak amacıyla gelen Croitor, Balıkesir Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Moldova İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki işbirliği geçmişine dikkati çekerek, Balıkesirli iş insanlarını Moldova'da yatırım yapmaya çağırdı.

Croitor, Moldova'nın Avrupa'nın ortasında stratejik bir konumda yer aldığını belirterek, "Moldova, iki yıl önce Avrupa Birliği'ne aday oldu. 2028-2029 yıllarında Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı ümit ediyoruz. Eğer şimdi Moldova'da yatırım yaparsanız, birkaç yıl içinde şirketiniz Avrupa Birliği şirketi olacaktır. Ayrıca Moldova'nın 44 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor." dedi.

Moldova ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Croitor, "Bugün Moldova'da yaklaşık 1200 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Bunların bazıları 25-30 yıldır aktif. Moldova küçük ama fırsatlar sunan bir ülke. Ben de Gagauz Türklerindenim ve ana dilim Türkçe. Sizi Moldova'ya davet ediyorum. Gelin, görün ve yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirin." diye konuştu.

Croitor, konuşmasının sonunda Moldova hükümetinin gıda, tekstil, otomotiv, elektronik, kimya ve ilaç sektörlerine yatırım yapanlara teşvik sağladığını sözlerine ekledi.