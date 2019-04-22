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Türk Lirası ile yapılan ihracata kredi desteği

İhracatçıyı desteklemek için Türk Eximbank’tan yeni bir adım geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Türk Eximbank, KOBİ dışı firmalara da Türk Lirası kredi kullandırılmasına bugün başlayacak” dedi. 

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2023 yılı ihracat hedefi olan 500 miyar doları yakalamak için başta KOBİ’ler olmak üzere üreticilere önemli destekler veren hükümet, bu olanakları artırma kararı aldı. Bu amaçla da KOBİ dışı firmalara da ihracat için destek verilmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere Türk lirası kredisi imkanı sağlayan Türk Eximbank, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacak” ifadesini kullandı. 

BUGÜN BAŞLIYOR

Pekcan, yazılı açıklamasında, son yıllarda yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi hususunda önemli çabalar sarf edildiğini hatırlattı. İhracatta Türk lirasının payının 2018’nin sonu itibarıyla yüzde 4,5 seviyesindeyken, bu yılın ilk iki ayında toplam ihracatın yüzde 4,8’i seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Pekcan, Türk Eximbank’ın pozitif ayrımcılık yaparak ihracatçı KOBİ’lere piyasa faizlerine göre oldukça cazip faiz oranlarıyla Türki lirası kredi sağlamaya devam ettiğini kaydetti.       

Pekcan, Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere Türk lirası kredisi imkanı sağlayan Türk Eximbank’ın, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası kredi kullandırılmasına bugün itibarıyla başlayacağını ifade etti.

KATKI SAĞLANACAK 

Pekcan, şu  değerlendirmelerde bulundu: “Bu amaçla Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere yönelik mevcut Türk  lirası kredi programı devam edecek olup, KOBİ dışı firmalar için ise 1 yıl vadeli, TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranıyla 6 ayda bir faiz ödemeli olarak, daha önce nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni bir kredi programı 22 Nisan 2019 itibarıyla  devreye alınacaktır. Bu imkanın yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”      

10 MİLYAR TL İLAVE DESTEK 

Bankanın Ağustos 2017’de Türk lirası kaynaklarını KOBİ’lere kanalize ettiğini belirten Pekcan, bu çerçevede KOBİ’lere 2017’de 2.1 milyar lira, 2018’de ise 7.7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladığını aktardı. Pekcan, söz konusu desteğin 2019’da da artarak devam edeceğini bildirdi. Pekcan, ilerleyen dönemde yerel paralarla ticaretin önemi ve artış potansiyeli dikkate alınarak, Türk Eximbank tarafından sağlanan Türk lirası kredi imkanının çeşitlendirilmesi ve artırılması planlandığını belirtti.   

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