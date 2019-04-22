Türk Lirası ile yapılan ihracata kredi desteği

2023 yılı ihracat hedefi olan 500 miyar doları yakalamak için başta KOBİ’ler olmak üzere üreticilere önemli destekler veren hükümet, bu olanakları artırma kararı aldı. Bu amaçla da KOBİ dışı firmalara da ihracat için destek verilmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere Türk lirası kredisi imkanı sağlayan Türk Eximbank, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacak” ifadesini kullandı.

BUGÜN BAŞLIYOR

Pekcan, yazılı açıklamasında, son yıllarda yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi hususunda önemli çabalar sarf edildiğini hatırlattı. İhracatta Türk lirasının payının 2018’nin sonu itibarıyla yüzde 4,5 seviyesindeyken, bu yılın ilk iki ayında toplam ihracatın yüzde 4,8’i seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Pekcan, Türk Eximbank’ın pozitif ayrımcılık yaparak ihracatçı KOBİ’lere piyasa faizlerine göre oldukça cazip faiz oranlarıyla Türki lirası kredi sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Pekcan, Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere Türk lirası kredisi imkanı sağlayan Türk Eximbank’ın, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası kredi kullandırılmasına bugün itibarıyla başlayacağını ifade etti.

KATKI SAĞLANACAK

Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu amaçla Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ’lere yönelik mevcut Türk lirası kredi programı devam edecek olup, KOBİ dışı firmalar için ise 1 yıl vadeli, TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranıyla 6 ayda bir faiz ödemeli olarak, daha önce nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni bir kredi programı 22 Nisan 2019 itibarıyla devreye alınacaktır. Bu imkanın yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

10 MİLYAR TL İLAVE DESTEK