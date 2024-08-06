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Ekonomi

Türk lirası Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz 2024'te TÜFE bazında 0,91 puan artarak 62,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 15:20 - Güncelleme:
Türk lirası Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,91 puan yükselişle 62,90 oldu. Endeks, Haziran 2024'te 61,99 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan arttı.

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