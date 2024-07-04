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Ekonomi

Türk lirasında 3 yıl sonra bir ilk

Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artarak 61,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Türk lirasında 3 yıl sonra bir ilk
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,36 puan yükselişle 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artışla 93,92'den 94,30'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,25 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan arttı.

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