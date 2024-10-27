''Türk malı'' diye Rusya'ya satıyorlar

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın cosponsorluğunda geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Finanskent'teki Ziraat Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaparken, kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'ndan geldi. Zirve kapsamında "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" başlıklı bir oturum da düzenlendi. Oturumda PttAVM CEO'su ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, Lc Waikiki e-Ticaret CEO'su Ömer Barbaros Yiş, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş söz aldı. Konuşmacılar e-ticaretin hızla geliştiğine vurgu yaparken müşteri deneyiminin büyük önem kazandığına dikkat çekildi.

'TÜRK MALI' ALGISI GÜZEL

PttAVM CEO'su ve ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, oturumda yaptığı konuşma da başından geçen ilginç bir anıyı anlatarak dünyada 'Türk malı' algısının geldiği noktaya dikkat çekti. Türk ürünlerinin dünyada çok iyi karşılandığını belirten Çevikoğlu, "Birkaç hafta önce Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bir konteyner kent var orada. Bizi de gezdirdiler. Gezerken fark ettik ki üzerinde 'Made in Türkiye' yazan yeni etiketler Çin'den alınan konfeksiyon ürünlerinin üzerine dikilerek Rusya'ya satılıyor. Bu aslında hem üzücü hem sevindirici. Türk algısı çok güzel. Demek ki adam 'Çin malı' diye satamıyor. Türk malı olunca satıyor. Ama bu durum zarara dönebilir. Buna da önlem alınması gerekebilir" şeklinde konuştu.

ÇOK BÜYÜK FIRSAT VAR

'Türk malı' algısının dünyada iyileşmesiyle yurtdışına da açıldıklarını ifade eden Çevikoğlu, "O taraf bizi biraz daha rahatlattı. 80-90 milyon müşteriye hitap ederken artık milyarlarca müşteriye de ürün satabilir duruma geldiğimiz zaman oyunun rengini değişiyor. Dünyada e-ticarete baktığımızda 6.4 trilyon dolarlara gelen bir ekosistem var. Bu ekosistemin yarısı Çin'de. Ama çok kapalı ve zor bir ülke. Dünyada her 4 paketten 1 tanesi başka bir ülkeye satılıyor. Bu oran ülkemizde 20 paketten 1 tanesi düzeyinde. Çin'den sonra ürün çeşitliliği olarak en fazla ürün satabilecek ülke Türkiye aslında. Çok büyük bir fırsat var burada" ifadelerini kullandı. Türklerin konu e-ihracat olunca genellikle Amazon üzerinde ABD ve İngiltere gibi pazarlara yöneldiğini belirten Çevikoğlu, "Oralarda Türkler birbiriyle rekabet eder duruma gelmiş. Çin çok büyük bir pazar. Doğu büyük bir pazar. Bu tarafta bomboş bir yer var. Bu yıl kasım ayında markalarımızla birlikte ilk kez Çin'de kampanya yapacağız şeklinde konuştu. Teknoloji hızla gelişiyor. Çin'de hareket halindeyken sipariş verip ürünü alabileceğiniz platformlar oluşmaya başladı. Lokasyonu atıyorsunuz hareket halindeyken sizi bulup ürünü teslim ediyorlar. Bunlara hazırlıklı olmak lazım" şeklinde konuştu.